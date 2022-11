Napoli zet krankzinnige reeks dankzij Hirving Lozano door tegen Empoli

Dinsdag, 8 november 2022 om 20:19 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:46

Napoli heeft dinsdagavond de tiende competitiewedstrijd op rij gewonnen in de Serie A. De ploeg uit Napels won in eigen huis dankzij een goed spelende Hirving Lozano met 2-0 van Empoli. De Mexicaanse buitenspeler was met een doelpunt en een assist goud waard voor Napoli, dat nu negen punten losstaat van nummer twee AC Milan. Laatstgenoemde heeft wel één wedstrijd minder gespeeld.

Luciano Spalletti kon dinsdagavond niet over een volledig fitte selectie beschikken. De Italiaan moest het tegen Empoli doen zonder verdediger Amir Rrahmani en smaakmaker Khvicha Kvaratskhelia. Laatstgenoemde verkeert met acht doelpunten en tien assists in zeventien wedstrijden in uitstekende vorm, maar moest de thuiswedstrijd tegen Empoli dus aan zich voorbij laten gaan. Victor Osimhen begon logischerwijs wel in de basis bij de thuisploeg, net als Tanguy Ndombélé. De huurling van Tottenham Hotspur schommelt dit seizoen tussen bank en basis, maar startte dinsdagavond dus vanaf de aftrap. Ex-PSV’er Sam Lammers, die dit seizoen door Empoli wordt gehuurd van Atalanta, begon op de bank in Napels.

Napoli was in de eerste helft heer en meester. De ploeg van Spalletti genoot liefst 75 procent van het balbezit, maar wist dat niet om te zetten in een doelpunt. Mário Rui, Osimhen en Giacomo Raspadori namen het vijandelijke doel allemaal zonder succes onder vuur, waardoor Empoli de eerste helft overleefde en met een gelijke stand de kleedkamer opzocht. Ook kort na de onderbreking ging Napoli op zoek naar de openingstreffer en kwam het meermaals in de buurt van het doel van Empoli-keeper Guglielmo Vicario. De grootste kans van de tweede helft was voor Osimhen, die in de zestigste minuut na een vrije trap van Stanislav Lobotka boven iedereen uitkwam, maar de bal van dichtbij over kopte. De Nigeriaan versierde enkele minuten later wel een penalty voor Napoli, nadat hij de bal voor ex-Ajacied Razvan Marin wegtikte.

De Roemeen wilde de bal net wegschieten, maar raakte het been van Osimhen waardoor de bal op de stip ging. Dat was vrij zwaar bestraft, maar dat maakte Lozano niets uit. De ex-PSV’er ging achter de bal staan en schoot Napoli op voorsprong: 1-0. Twintig minuten voor tijd moest Sebastiano Luperto met zijn tweede gele kaart het veld verlaten na een harde overtreding op Lozano en toen kwam aan alle hoop op een punt voor Empoli definitief een einde. Het was uiteindelijk Piotr Zielinski die twee minuten voor tijd de wedstrijd besliste. Lozano gaf de bal na een fijne individuele actie op een presenteerblaadje aan de Poolse middenvelder: die de bal knap binnenschoot: 2-0. Nedim Bajrami kwam in de absolute slotfase nog dicht bij de eretreffer, maar Alex Meret bracht redding.

