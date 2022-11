‘Als ik wist dat Twente kampioen werd, was ik op de tribune blijven zitten’

Dinsdag, 8 november 2022 om 20:19 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:22

In de serie Ex on the Pitch komen twee ex-profvoetballers op bezoek in De Voetbalfabriek in Almere. Samen met presentator Jelle Kusters blikken ze terug op hun carrière en spelen ze een aantal minigames. In de achtste aflevering is het de beurt aan Ramon Zomer en Jeroen Heubach, die samen speelden bij FC Twente en NEC.

Beide spelers leerden elkaar aan het begin van deze eeuw kennen bij Twente. Heubach speelde toen al jaren in het eerste elftal bij de club uit Enschede, terwijl Zomer in 2002 debuteerde voor Twente. Uiteindelijk speelde de inmiddels 39-jarige Zomer tot 2008 voor FC Twente, waarna hij via NEC en sc Heerenveen bij Heracles Almelo belandde. Daar beëindigde hij in 2016 vanwege knieproblemen zijn carrière.

Twee zaken

Inmiddels is Zomer eigenaar van twee zaken: een vestiging van Intersport en een bedrijfskleding-bedrijf, beide gevestigd in Nijverdal. Toen hij in 2016 zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing, had hij de Intersport-winkel al geopend. “Daar kon ik mij toen volledig op storten”, blikt hij terug. “Eigenlijk heb ik nooit echt stilgezeten. In het laatste jaar dat ik voetbalde had ik die winkel ook al. ‘s Ochtends ging ik dan vaak trainen, ’s middags naar de winkel. Koopavond draaide ik dan ook gewoon mee. Als ik zaterdagavond moest voetballen, ging ik ’s ochtends vaak nog een bak koffie drinken in de winkel. Dat vond ik juist heel fijn, omdat ik nogal een denker ben. Als voetballer heb je zoveel vrije tijd dat je soms misschien te veel nadenkt, dus daardoor ging het met voetbal af en toe minder. Toen ik de winkel had, had ik daar helemaal geen tijd meer voor.”

Ramon Zomer als speler van sc Heerenveen in duel met Luuk de Jong

De dagen van Zomer zien er momenteel afwisselend uit. “De ene dag ben ik voor mijn bedrijfskleding-bedrijf op pad. Dan bezoek ik klanten. De andere dag sta ik een middag in de winkel. Ik doe eigenlijk van alles: ik stuur het personeel aan, doe de administratie, doe inkoop, ga naar klanten… Het is heel afwisselend werk, en dat maakt het juist leuk, want ik ben niet iemand die graag de hele tijd hetzelfde doet.”

Moeilijk opvoedbare jongeren

De 48-jarige Heubach bleef wat langer in de voetbalwereld hangen nadat hij zelf stopte met spelen op professioneel niveau. Zo begon hij met het doen van een trainerscursus. “Ik ben vijf jaar trainer geweest op de FC Twente/Heracles Academie. Maar toen moest ik in een keer weg bij Twente. Ik weet nog steeds niet waarom. Ik kreeg een mailtje, moest naar Hengelo toe en er werd me gelijk medegedeeld dat ik ontslagen was. Dus binnen vijf minuten stond ik weer buiten.”

Jeroen Heubach nam het in 2008 in de voorronde van de Champions League met FC Twente op tegen het Arsenal van Theo Walcott

Via een vriend kwam Heubach vervolgens terecht bij stichting Zekere Basis. “Daar werk ik met moeilijk opvoedbare jongeren. Ik heb eerst op de groep gestaan, en nu ben ik kok. Ik doe boodschappen met jongens, kook eten voor ze. Het zijn 28 jongens, en die wonen allemaal intern. Ik ben daar destijds in gesprek gegaan, waarna we eerst hebben gekeken of het wel beviel van beide kanten. Ik vond het leuk en zij waren tevreden, daarom werk ik er nu nog steeds.”

Het had overigens niet veel gescheeld of Heubach was kampioen geworden met Twente. Halverwege het seizoen 2009/10 vertrok hij op huurbasis naar NEC, daar hij bij de Enschedeërs nauwelijks meer aan spelen toe kwam. Uiteindelijk werd Twente dat seizoen kampioen. “Als ik had geweten dat Twente kampioen zou worden, was ik gewoon lekker op de tribune blijven zitten”, blikt Heubach lachend terug. “Maar dat zijn keuzes die je maakt… Ik heb uiteindelijk wel alle feestjes meegemaakt, dus dat is wel leuk.”