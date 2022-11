Feyenoord-assistent De Wolf tatoeëert tekst van uniek spandoek op lichaam

Dinsdag, 8 november 2022 om 18:41 • Wessel Antes

John de Wolf heeft zich dinsdag nog populairder gemaakt bij Het Legioen dan hij al was. De assistent-trainer van Arne Slot heeft een tatoeage gezet met de tekst van het spandoek dat de supporters van Feyenoord maakten voor de cruciale thuiswedstrijd in de Europa League tegen Lazio (1-0 winst). Op het megadoek was vorige week donderdag een uitspraak te lezen van het Rotterdamse icoon Bep van Klaveren. De bokser stond, naast zijn vechtkunsten, bekend om zijn uitspraken. “Ik duik voor niemand, niet voor jou en voor niemand anders”, zei van Klaveren ooit tegen de beruchte Amerikaanse gangster Al Capone.

De tekst van die uitspraak was dan ook te lezen tijdens de sfeeractie die het Feyenoord-Legioen organiseerde voor het Europa League-duel met de Romeinse club. Daarnaast werd Van Klaveren uitgebeeld terwijl hij de genadeklap uitdeelde aan een Romeinse soldaat. De actie heeft blijkbaar zoveel indruk gemaakt op De Wolf, dat hij besloot de tekst te vereeuwigen op zijn lichaam. “Deze moest er komen, hopelijk niet de laatste”, laat hij weten op zijn Instagram-pagina. De Wolf is sinds oktober 2019 in dienst als assistent-trainer bij Feyenoord en ligt nog vast tot medio 2025.