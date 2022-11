Van Bronckhorst onder druk in Schotland: fans komen met specifieke eis

Dinsdag, 8 november 2022 om 18:10 • Wessel Antes

De druk op manager Giovanni van Bronckhorst is flink toegenomen bij Rangers. De Schotse topclub verloor niet alleen de laatste Champions League-wedstrijd tegen Ajax (1-3), maar ging afgelopen weekend ook onderuit op bezoek bij middenmoter Saint-Johnstone (2-1). Een deel van de supporters schreeuwt al om het ontslag van de 47-jarige Rotterdammer, al is hij zelf nog altijd strijdlustig.

De fans van Rangers eisen nu dat de laatste twee wedstrijden voor de onderbreking van de competitie winnend worden afgesloten. Het gat met koploper Celtic bedraagt inmiddels al zeven punten. Dat de fans momenteel boos zijn begrijpt Van Bronckhorst goed. “Het is moeilijk om je er niet bewust van te zijn. Ik weet hoe het werkt in het voetbal. Ik ben 47 jaar en loop al wat jaartjes rond. Voor mij is het geen probleem”, aldus de manager tijdens een persconferentie.

Dat het even wat minder gaat betekent niet dat Van Bronckhorst geen vertrouwen meer heeft in zijn eigen leiderschap bij Rangers. “Natuurlijk kan ik het tij keren. Anders zou ik hier niet zitten. Mijn werk is om wedstrijden te winnen.” Hij beseft wel goed dat zijn krediet ook op kan raken. “Geen manager is veilig als hij geen wedstrijden wint. Waarom zou het anders zijn voor mij?”

Woensdag spelen de Rangers op Ibrox tegen Hearts, waarna op zaterdag een uitwedstrijd bij Saint-Mirren wacht. Van Bronckhorst weigert al verder dan Hearts te kijken. “Mijn focus ligt volledig op woensdag. Daar gaat het om. Daarna kijken we naar het weekend.” Het Europese avontuur van the Gers zit er al op en leverde het elftal van Van Bronckhorst een pijnlijke record op: Rangers is officieel de slechtste club ooit in de groepsfase van de Champions League.