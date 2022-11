Frenkie de Jong krijgt een basisplek in Barcelona's laatste duel voor Qatar

Dinsdag, 8 november 2022 om 20:10 • Wessel Antes • Laatste update: 20:17

Frenkie de Jong start dinsdagavond bij Barcelona het uitduel met Osasuna in de basis. In de laatste wedstrijd voordat het WK begint kunnen de Catalanen een gat van vijf punten slaan. Real Madrid verloor maandagavond verrassend met 3-2 bij stadsgenoot Rayo Vallecano, waardoor Barça, dat 34 punten verzamelde in 13 wedstrijden, de Madrilenen (32 uit 13) verder onder druk zetten.

Onder de lat kiest Xavi zoals gebruikelijk voor Marc-André ter Stegen. De dertigjarige Duitser keept daardoor alweer zijn 346ste wedstrijd voor de Catalaanse club. Alejandro Baldé en Jordi Alba zijn de vleugelverdedigers van dienst, terwijl Andreas Christensen en Marcos Alonso het centrale duo vormen. Saillant detail: met Baldé, Alonso en Alba in de basis speelt Barça vanavond met een achterhoede waarbij drie spelers bij voorkeur op de linksbackpositie spelen.

Frenkie de Jong, Sergio Busquets en Pedri vormen het middenveld, waardoor Gavi weer genoegen moet nemen met een reserverol. Voorin kiest Xavi voor Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski en Ferran Torres. Met Ansu Fati en Raphinha op de bank heeft de Spaanse oefenmeester in de voorhoede nog verschillende smaken achter de hand om iets te forceren indien dat nodig is.

Memphis Depay is er niet bij in Pamplona. De sterspeler van Oranje is momenteel al op Nederlandse grond om het herstel van zijn hamstringblessure in zijn geboorteland af te ronden. De 28-jarige aanvaller heeft daarvoor toestemming gekregen van Barcelona, dat het dinsdag ook moet doen zonder Sergi Roberto, Ronald Araújo, Jules Koundé en Franck Kessié. De wedstrijd begint om 21.30 uur en is live te zien op Ziggo Sport Select.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Balde, Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandwoski, Ferran Torres