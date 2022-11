28 jaar en clubloos: ‘Ik hoor nog altijd bij de beste linksbacks van Nederland’

Dinsdag, 8 november 2022 om 16:18 • Wessel Antes • Laatste update: 16:24

De pas 28-jarige Jetro Willems zit sinds zijn vertrek bij Greuther Fürth in september nog steeds zonder club. Als het aan de Rotterdamse linksback ligt gaat hij snel weer aan de slag met een nieuw avontuur. In een uitgebreid interview met Voetbal International blijkt dat hij zijn bravoure niet is verloren. “Geef me twee maanden, dan laat ik het nog één keer zien. Dat ik bij de beste linksbacks van Nederland hoor.”

Op 1 september liet Willems zijn contract in Duitsland bewust ontbinden. De linksback was toe aan rust en tijd met zijn familie. “Ik heb een soort van break genomen om even alles op orde te krijgen. Ik heb een paar heftige jaren achter de rug. Met mijn blessure. Daarna had ik geen tijd voor mezelf. Geen tijd om even vakantie te pakken, vrij te zijn. Ik had andere opties, aanbiedingen. Ook een paar Nederlandse clubs heb ik teleurgesteld. Ik koos voor mezelf.”

Willems zegt dat hij niet stil zit nu hij clubloos is. “Ik ben druk bezig om klaar te zijn voor een nieuwe club. Van maandag tot en met zaterdag train ik. Binnen, in de sportschool. Maar ook buiten met de bal, voor mezelf, op een amateurveldje in Rotterdam. Loopcoördinatieoefeningen doe ik, noem maar op. Van alles.” Ook mentaal heeft hij inmiddels zijn rust gevonden. “Dat is wat ik nodig had.”

De linkspoot vindt dat het mentale vlak in de voetballerij nog wel eens onderschat wordt. “We moeten niet vergeten dat voetbal ook een mentaal spelletje is. Als dat onderdeel niet helemaal goed zit, kan dat iets doen met je fysieke gesteldheid.” Helemaal klaar met de sport is hij niet. Zo ver wil ik niet gaan. Ik ben ook niet depressief, hoor. Maar ik voelde wel dat het tijd was om even een stap terug te doen. En ik heb de luxe dat ik dat kan doen.”

Willems denkt dat hij nog altijd van toegevoegde waarde kan zijn in de top en subtop van Nederland. “Pas geleden, na mijn vertrek uit Duitsland, heb ik hetzelfde gezegd tegen de mensen om me heen: Geef me twee maanden, dan laat ik het nog één keer zien. Dat ik bij de beste linksbacks van Nederland hoor. Ik ben nog niet klaar, wacht maar af. Jetro Willems komt er weer aan.”