Barcelona zoekt naar vervanger voor Piqué en richt pijlen op twee kandidaten

Dinsdag, 8 november 2022 om 15:38 • Wessel Antes • Laatste update: 15:43

Barcelona hoopt zich in de winterse of zomerse transferperiode te versterken met een vervanger voor de gestopte Gerard Piqué. Volgens het Spaanse Sport hebben de Catalanen twee kandidaten op het lijstje staan om de 35-jarige clublegende te vervangen. Aymeric Laporte of Iñigo Martínez moet Piqué doen vergeten in het Spotify Camp Nou. Laatstgenoemde zou daarbij de meest realistische optie zijn.

De 31-jarige Martínez loopt na dit seizoen namelijk uit zijn contract bij Athletic Club. Daardoor zou hij een stuk goedkoper zijn dan Laporte, die nog tot medio 2025 vastligt bij Manchester City. Martínez is een linksbenige centrale verdediger die in zijn carrière al 351 wedstrijden in LaLiga speelde voor Athletic en Real Sociedad. Tevens speelde hij negentien interlands voor het nationale elftal van Spanje. Op Transfermarkt.com wordt zijn waarde geschat op zo’n achttien miljoen euro.

Laporte vertegenwoordigt met zo’n 38 miljoen euro een stuk meer transferwaarde. De City-verdediger is dan ook drie jaar jonger dan Martínez. Xavi zou enorm gecharmeerd zijn van Laporte aangezien hij over voldoende restwaarde beschikt. De vijftienvoudig international van Spanje maakte in 2018 voor 65 miljoen euro de overstap naar Engeland en speelde sindsdien 161 wedstrijden voor the Citizens. Dit seizoen kwam Laporte dankzij een knieblessure slechts met mondjesmaat in actie.

Piqué speelde zaterdagavond tegen Almería (2-0 winst) zijn allerlaatste wedstrijd voor Barcelona. Het werd voor de centrale verdediger zijn 616de wedstrijd in het shirt van Barcelona, waarmee hij op plek vijf staat als het gaat om meest gespeelde duels voor de club. Lionel Messi (778 wedstrijden) voert die lijst aan, voor Xavi (767), Andrès Iniesta (674) en Sergio Busquets (673). In minuut 84 kreeg het clubicoon een publiekswissel en verliet hij onder luid applaus met tranen in zijn ogen voor het laatst de beroemde grasmat van Barça.