Van Persie toont zich ambitieus en heeft grootse plannen binnen Feyenoord

Dinsdag, 8 november 2022 om 13:30 • Wessel Antes • Laatste update: 13:33

Robin van Persie wil ooit hoofdtrainer worden bij Feyenoord, zo onthult hij in de Joe Cole podcast van BT Sport. De 39-jarige Rotterdamse legende werkt al een aantal jaar hard aan zijn trainerscarrière en is toegelaten tot de UEFA Pro-opleiding voor het seizoen 2023/24. Een diploma na die opleiding geeft het recht om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij een betaald voetbalorganisatie. Van Persie is momenteel nog trainer van Feyenoord Onder 16.

Van Persie kijkt enorm uit naar de opleiding en kan niet wachten tot hij zijn diploma heeft. “Hopelijk begin ik daar volgend jaar juni aan. Dat geeft mij de vrijheid om een trainer te worden op elk niveau. Nu kan ik alle teams trainen tot de Onder 21”, aldus de topscorer aller tijden van Oranje in gesprek met voormalig Engeland international Joe Cole. Van Persie gaat vervolgens verder in op zijn toekomstige ambities.

“Als kind groeide ik op met deze club. Ik zou het geweldig vinden om ooit trainer van Feyenoord te worden”, aldus van Persie, die al grappend zegt dat hij Arne Slot niet in de weg wil zitten. “Arne Slot weet dat ik niet gevaarlijk voor hem ben. Ik heb nog geen duidelijk doel voor ogen dat ik bijvoorbeeld over vijf jaar hoofdtrainer wil worden. Ik vind het leuk om training te geven en met tactieken bezig te zijn.”

De toelating tot de UEFA Pro-opleiding is een grote stap richting zijn doel om uiteindelijk trainer te worden bij de hoofdmacht van Feyenoord. Van Persie heeft een strenge selectieprocedure moeten ondergaan waarin hij werd beoordeeld op zijn trainerservaring, vooropleiding en eigen voetbalcarrière. Onder meer de KNVB heeft uiteindelijk toestemming gegeven aan de befaamde linkspoot. Ook Melvin Boel, trainer van Feyenoord Onder 21, is toegelaten tot de opleiding volgens 1908.nl.