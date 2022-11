‘Ten Hag bombardeert Bundesliga-sensatie tot absolute topprioriteit’

Dinsdag, 8 november 2022

De komst van Jude Bellingham is topprioriteit voor Erik ten Hag, weet de Duitse tak van Sky. Manchester United zou net als Liverpool en aartsrivaal Manchester City serieus in de race zijn voor de handtekening van de Borussia Dortmundse groeibriljant. Journalist Florian Plettenberg weet dat Bellingham ondanks interesse van diverse buitenlandse topclubs het liefst naar zijn geboorteland terugwil. United lijkt het echter af te moeten gaan leggen.

Ten Hag kondigde eind oktober al aan dat the Red Devils de winterse transfermarkt op zouden gaan. De Tukker sprak toen over het halen van een vleugelverdediger, waarbij Jeremie Frimpong tot de gescoute spelers zou behoren. Plettenberg weet echter dat Bellingham de nummer één target is van Ten Hag, al is het onduidelijk of de manager mikt op een winterse of juist een zomerse transfer.

Bellingham is andermaal bezig aan een uitstekend seizoen bij Dortmund en was al goed voor negen treffers en twee assists in twintig duels. Vier van die treffers waren bovendien in Champions League-verband. Hoewel United bereid is aan Bellinghams prijskaartje te voldoen – de jongeling zou zo'n 150 mljoen euro moeten kosten – lijkt de transfer moeilijk te realiseren. Ook Liverpool hengelt namelijk naar de diensten van de Engelsman, en Jürgen Klopp zou hem een centrale rol willen geven bij the Reds. United ziet bovendien dat ook Manchester City betere papieren heeft dan zijn stadgenoot.

Mohammed Kudus zou bij Dortmund op de radar staan om een eventueel vertrek van Bellingham op te vangen. Volgens de Duitse tak van Sky heeft de zaakwaarnemer van de Ghanees zelfs al met de club gesproken. Daar Kudus zowel op de positie van aanvallende middenvelder als die van spits uit de voeten kan, wordt hij ook gezien als potentiële opvolger van Youssoufa Mokoko. Het zeventienjarige toptalent wordt het maar niet eens met die Borussen over een contractverlenging.