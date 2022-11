FIFA kapt schokkend interview af: 'Homo's zijn ziek, vrouwen zijn snoepgoed'

Dinsdag, 8 november 2022 om 11:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:08

De Duitse tv-zender ZDF heeft in een schokkende documentaire vastgelegd hoe het met de mensenrechten is gesteld in Qatar. Journalist Jochen Breyer ging namens de publieke omroep op bezoek bij WK-ambassadeur Khalid Salman en de overige leden van het organisatiecomité. Toen Salman tijdens het interview uitlegde dat homoseksualiteit als 'geestesziekte' wordt gezien in het land, kapte een aanwezige FIFA-woordvoerder het af. De documentaire wordt dinsdag om 20.15 uur uitgezonden op de ZDF.

In de documentaire – 'Geheimsache Katar' genaamd – probeert Breyer bloot te leggen hoe tolerant Qatar werkelijk is. Wanneer de sportjournalist Salman daarnaar vraagt, gaat het al snel de verkeerde kant op. "Voor het WK komen veel mensen naar ons land", begint de WK-ambassadeur nog. "Laten we het bijvoorbeeld over homo’s hebben. Het belangrijkste is dat iedereen zal accepteren dat ze hier komen. Maar ze zullen onze regels moeten accepteren. Homoseksualiteit is 'haram'. Ik ben geen strikte moslim, maar wat is haram? Dat wil zeggen dat het een mentaal defect is in het hoofd."

"Most important thing is that everyone will accept that you come here. But they will have to accept our rules,” 2022 FIFA World Cup ambassador Salman said. "It's haram. I'm not a strict Muslim. But why is it haram? It's damage in the mind." How welcoming.https://t.co/bedLyuFyUb — Thorsten Benner (@thorstenbenner) November 8, 2022

Daarop kapt de FIFA-vertegenwoordiger het gesprek direct af. Op dat moment zijn er ook al enkele andere schokkende uitspraken van Salman en overige Qatarese representanten vastgelegd, met name op het gebied van vrouwenrechten. "Stel, voor je ligt onverpakt snoepgoed – je weet niet of of iemand het heeft aangeraakt of in gebeten – en verpakt snoepgoed. Welke neem je?", antwoordt een Qatarees op de vraag waarom vrouwen niet ongesluierd over straat mogen.

Als Breyer inbrengt dat de vergelijking tussen vrouwen en snoepgoed mank gaat, reageert een ander dat vrouwen überhaupt niet de straat op zouden moeten mogen. "Het zou voor haar beter zijn om in huis te blijven, met alle rijkdom van haar vader. Waarom moet een vrouw, met al het geld en liefde, het huis verlaten? Daar heeft ze niet veel reden voor", aldus de Qatarees.

Het eindtoernooi in Qatar ligt al sinds de toewijzing van de FIFA onder vuur. Secretaris-generaal van de bond Fatma Samoura vertelde vrijdag nog dat iedereen 'ongeacht ras, religie, sociale of seksuele voorkeur, verwelkomd zal worden met een ongeziene gastvrijheid'. Oud-FIFA-baas Sepp Blatter betuigde deze week in een interview zijn spijt over het toekennen van het WK aan de Golfstaat.