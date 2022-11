Elftal van de Week: primeur voor Ajacied en 4 november als speciale dag

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Vrijdag (zeven duels) en maandag (drie duels) werd de veertiende speelronde afgewerkt. PEC Zwolle en Jong Ajax deden het daarin statistisch gezien het best, daar zij allebei twee spelers afleveren. Ook de maker van de mooiste treffer van deze speelronde, Alexander Büttner, heeft een plekje bemachtigd.

PEC Zwolle had vrijdagavond geen kind aan TOP Oss (0-5) en levert met Younes Taha en Thomas van den Belt twee spelers af aan het Elftal van de Week. Namens Jong Ajax speelden Youri Regeer en Kristian Hlynsson zich in de kijker. De meeste aandacht ging afgelopen weekend echter uit naar Büttner, die een crosspass vanaf de zijlijn ineens op de slof nam. De verdediger van De Graafschap is terug te vinden op de linksbackpositie. Verder zijn er onder meer eervolle vermeldingen voor talenten Ruben van Bommel, Sem Westerveld en Emmanuel van de Blaak.

Voor Mitch Apau is 4 november een dag met een bijzondere betekenis. De verdediger van Telstar was afgelopen vrijdag trefzeker tegen NAC Breda (1-1). De laatste keer dat Apau scoorde in de Keuken Kampioen Divisie was exact elf jaar geleden, ook op 4 november. Namens BV Veendam vond hij destijds het net tegen Helmond Sport. Bij Jong Ajax was Hlynsson voor het eerst twee keer trefzeker in een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. De middenvelder nam de eerste en de laatste treffer voor zijn rekening in het doelpuntenfestijn met FC Dordrecht (3-4 winst). Opvallend genoeg maakte Hlynsson in zijn voorgaande 48 duels slechts drie doelpunten.

Elftal van de Week: Westerveld (Jong AZ); Van de Blaak (Jong PSV), Apau (Telstar), Van den Bogert (FC Den Bosch), Büttner (De Graafschap); Regeer (Jong Ajax), Hlynsson (Jong Ajax), Van den Belt (PEC Zwolle); Taha (PEC Zwolle), Barasi (Jong AZ), Ruben van Bommel (MVV Maastricht)