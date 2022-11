Moet Van Gaal een optie schrappen? ‘Dan kan hij niet meer naar het buitenland’

Dinsdag, 8 november 2022 om 10:58 • Tom Rofekamp

Johan Derksen heeft met verbazing gereageerd op de ophef rondom Jasper Cillessen. De 33-jarige doelman van NEC zou onenigheid hebben met zijn ex, die claimt een kind te hebben van hem. Hoewel Cillessens advocaat de zaak afdoet als een formaliteit, voorziet Derksen wel degelijk problemen voor de goalie.

De advocaat van Cillessen schetste maandag de situatie rondom zijn cliënt aan De Telegraaf. "In de tijd dat Jasper in Spanje was heeft hij een korte relatie gehad en daaruit is een kind geboren. Het vaderschap is door Jasper vrijwillig aanvaard en moet nu voor de rechter worden bevestigd. Deze formaliteit wordt verzorgd door Jaspers advocaten in Spanje. Daarna wordt er gesproken over de alimentatie." Daarover zouden Cillessen en de vrouw het nog lang niet eens zijn: laatstgenoemde eist veel meer dan waar de doelman aan denkt.

"Ik werd vrijdag al gebeld door een aantal journalisten uit Spanje en die kwamen me vertellen dat er een rechtszaak dreigde en dat het een criminal court (strafzaak, red.) zou zijn", refereert Wilfred Genee maandag aan de situatie bij Vandaag Inside. Derksen kan zijn oren niet geloven. "Ik had het achter iedereen gezocht behalve achter die halve zachte Cillessen. Ik dacht dat hij nog vrolijk lag te rukken in Groesbeek" zegt de analist met een kwinkslag.

Derksen speculeert dat de zaak de reden wel eens zou kunnen zijn van Cillessens spoedgang naar NEC afgelopen zomer – de 63-voudig Oranje-international maakte voor circa één miljoen euro de overstap van Valencia. Dan brengt Derksen het onderwerp 'WK' op. "Als hij een conflict krijgt met de Spaanse autoriteiten, kan hij dadelijk niet meer de grens over", betoogt hij. "Dan kan hij niet meer met het Nederlands elftal naar het buitenland, want dan wordt hij opgepakt."

In principe kan een uitspraak van een buitenlandse rechter niet ten uitvoer worden gelegd in Nederland. Die situatie ligt anders als een verdrag of wet, waar Nederland aan gebonden is, bepaalt dat dat toch mogelijk is. Dat is het geval bij vonnissen binnen de Europese Unie. Bij een conflict met de Spaanse autoriteiten zou een reis naar Qatar dus gezien kunnen worden als 'het ontlopen van een straf'. Cillessens paspoort wordt in dat geval mogelijk ongeldig verklaard. In dat geval lijken Remko Pasveer, Justin Bijlow, Mark Flekken en Andries Noppert – de overige overgebleven keepersopties in de WK-voorselectie van Oranje – mee te gaan naar de Golfstaat.