Van de Beek krijgt eindelijk bijval in mediastorm: ‘Hij wordt verkeerd gebruikt’

Dinsdag, 8 november 2022 om 09:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:55

Rio Ferdinand vindt dat Donny van de Beek niet in zijn kracht wordt gebruikt. Het icoon van Manchester United betoogt in zijn podcast FIVE dat de 25-jarige middenvelder meer voor de goal moet komen, zoals dat gebeurde in diens tijd bij Ajax. Ferdinand weigert dan ook uit te sluiten dat Van de Beek alsnog slaagt op Old Trafford.

De 19-voudig Oranje-international kreeg zondag tegen Aston Villa (3-1 verlies) voor de tweede maal op rij een basisplaats dit seizoen, maar maakte een zwakke indruk. Van de Beek moest het ontgelden in de Engelse media: de lokale krant van Manchester noemde hem zelfs 'een verloren zaak'. Hoewel Ferdinand niet ontkent dat Van de Beek een matig optreden op de mat legde op Villa Park, is hij een stuk milder voor de voormalig Ajacied.

"Ik heb hem waarschijnlijk vier of vijf keer gezien bij Ajax", vertelt de oud-verdediger in zijn podcast. "In die wedstrijden was hij een van de drie of vier spelers waarvan je wist dat hij een bepaald bedrag zou gaan opleveren. Het probleem bij Manchester United is dat hij nooit in het zestienmetergebied komt, en dus niet de kans krijgt om zijn kwaliteiten te laten zien. Krijg hem in de zestien en hij weet hoe hij moet afmaken."

Erik ten Hag is daarvan bovendien op de hoogte, raisonneert Ferdinand. "Hij weet wat Van de Beek onder zijn hoge hoed heeft. Maar zoals we allemaal weten is dit een genadeloos wereldje. Je moet je kansen met beide handen aangrijpen wanneer ze komen, omdat je ze niet blijft krijgen. Helaas pakte hij deze week zijn kans niet. We werden verslagen, maar dat is niet allemaal de schuld van Donny van de Beek."

Voor Van de Beek was het zondag zijn tweede basisplaats van het seizoen, nadat hij in het midweekse duel tegen Real Sociedad (0-1 winst) ook al vanaf de aftrap had mogen starten. Nu de voormalig Ajacied weer niet heeft weten te imponeren, lijkt een exit op Old Trafford echter nabij. Van de Beek kwam in zijn tweeënhalf jaar bij the Red Devils vooralsnog tot 56 duels, waarvan hij het merendeel als invaller meemaakte. Afgelopen seizoen werd de Nijkerkervener ook nog een halfjaar verhuurd aan Everton.