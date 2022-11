Prachtbeelden: Josip Ilicic maakt rentree na gevecht met mentale gezondheid

Dinsdag, 8 november 2022 om 09:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:09

Josip Ilicic heeft zijn rentree op de voetbalvelden gemaakt. De 34-jarige aanvaller nam afgelopen zomer na een lang gevecht met zijn mentale gezondheid afscheid bij Atalanta, waar zijn contract met wederzijds goedvinden werd ontbonden. Zondag, een maand nadat hij bij zijn oude club NK Maribor had getekend, was het zover. Ilicic mocht invallen tegen Mura (5-1 winst) en was gelijk verantwoordelijk voor het slotakkoord.

De 79-voudig Sloveens international kreeg in 2020 te maken met een depressie toen hij besmet raakte met het coronavirus. Ilicic miste daardoor de laatste zeven wedstrijden van het seizoen 2019/20, waaronder de uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Hij keerde terug naar zijn geboorteland Slovenië om te herstellen. Bergamo werd tijdens de eerste coronagolf ongenadig hard getroffen door de coronapandemie. Op het hoogtepunt stierven er gemiddeld veertig mensen per dag.

Ilicic keerde terug bij Atalanta, maar verdween in januari 2022 opeens weer uit beeld. Er ontstonden grote vraagtekens rondom zijn plotselinge afwezigheid, tot trainer Gian Piero Gasperini kenbaar maakte dat zijn pupil opnieuw met psychische problemen kampte. "Het is al moeilijk voor psychiaters om erachter te komen wat er aan de hand is, laat staan voor ons", zei de keuzeheer toen. "Het gaat met ups en downs, op dit moment ondervindt hij weer wat problemen. Ik hoop van harte dat hij kan terugkeren en plezier kan herontdekken op het veld."

Het contract van Ilicic bij Atalanta, dat aanvankelijk tot medio 2023 doorliep, werd daarop met wederzijds goedvinden ontbonden. De Sloveen tekende daarop in zijn thuisland bij Maribor, waar hij in 2010 ook al even speelde. Ilicic had even tijd nodig om te herstellen van een achillespeesblessure, maar zondag was het zo ver. De aanvaller kwam dertien minuten voor tijd het veld in en versierde al gauw een strafschop. Ilicic ging zelf achter de bal staan en schoot deze feilloos binnen.