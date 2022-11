Van Basten ginnegapt over gewicht van Ajax-aankoop: ‘Hoe zeg je dat netjes?’

Dinsdag, 8 november 2022 om 07:50 • Tom Rofekamp

Ook Rondo is de sportieve teloorgang van Steven Bergwijn niet ontgaan. Na een goede seizoenstart lijkt de miljoenenaankoop van Ajax geen schim meer van wie hij was, en Marco van Basten heeft daar wel een verklaring voor. De oud-spits vindt Bergwijn 'lichtelijk zwaar'. Van Basten gebruikt die omschrijving bij gebrek aan een beter woord, en Ruud Gullit is niet te beroerd zijn tafelgenoot de helpende hand te bieden.

Bergwijn, die afgelopen zomer voor meer dan dertig miljoen euro overkwam van Tottenham Hotspur, ging dit seizoen nog vlammend van start. Na vijf competitieduels stond de teller al op zes doelpunten. Acht wedstrijden later zijn daar nog slechts één treffer en twee assists bijgekomen, en ook in de Champions League wil het niet vlotten. "Die is minder geworden, de absolute topaankoop", oordeelt Jan van Halst dan ook bij Rondo.

Tafelgenoot Van Basten ziet wel een verklaring voor Bergwijns terugval. "Ik zag hem gisteren (zondag tegen PSV, red.) lopen. Ik vond hem redelijk – hoe zeg je dat op een nette manier?", gooit de analist op. "Gezet", lacht Gullit. "Ja", beaamt Van Basten, "hij was lichtelijk zwaar. Hij oogt wat voller. Er zijn betere woorden voor." "Niet fit", suggereert presentator Wytse van der Goot.

Daar is Van Basten het dan weer niet mee eens. "Hij is wel fit, maar toch niet volledig afgetraind. Dat viel me toch wel een beetje op. Hij kwam in augustus, maakte goals, speelde goed, maar ik heb hem al een tijdje niet gezien", aldus de drievoudig Ballon d'Or-winnaar. Bergwijn uitte zelf zondag ook al zijn frustratie over de vormcrisis van Ajax. "Ik heb geen idee waar het aan ligt. Ik denk dat we genoeg kwaliteiten hebben, want aan het begin van het seizoen viel de bal ook van alle kanten binnen en deden we gewoon wat we moesten doen. Nu zitten we gewoon in een kutfase en daar moeten we uit", zei de aanvaller voor de camera's van ESPN.