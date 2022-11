Derksen voorziet snelle exit bij Man Utd: ‘Hij heeft een wanprestatie geleverd'

Dinsdag, 8 november 2022 om 07:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:16

De rol van Donny van de Beek bij Manchester United is definitief uitgespeeld bij Manchester United, denkt Johan Derksen. Na het zwakke optreden van de middenvelder tegen Aston Villa zondag (3-1 verlies) voorspelt de analist dat Erik ten Hag hem 'nooit meer de kans gaat geven'. "Hij heeft Ten Hag natuurlijk geweldig laten zakken", spuwt Derksen bij Vandaag Inside.

Derksen zag de gebeurtenissen op Villa Park zondag met lede ogen aan. "Ik zat naar Aston Villa - Manchester United te kijken en toen heeft Erik ten Hag toch wel een hele grote fout gemaakt door Eriksen en Donny van de Beek sámen op dat middenveld neer te zetten. Eriksen geeft dan nog wel een aardig passje en doet verder niks, maar Donny van de Beek heeft een wanprestatie geleverd. Die heeft geen enkele inbreng gehad. Hij heeft wezenloos over het veld gelopen en werd in de rust meteen gewisseld (in werkelijkheid na 65 minuten, red.)."

"Ze zijn ten onder gegaan aan spelers die alleen met de bal iets kunnen", concludeert Derksen, die zich daarop aan een voorspelling waagt. "Het is nu over voor van de Beek. Die geeft Ten Hag nu nooit meer een kans, want hij heeft hem natuurlijk geweldig laten zakken." Daarmee voegt Derksen zich bij het overgrote deel van de Engelse media. "Het wordt helderder en helderder dat Van de Beek een verloren zaak vecht in een poging om zijn carrière op Old Trafford te redden", schreef de Manchester Evening News maandag bijvoorbeeld.

Voor Van de Beek was het zondag zijn tweede basisplaats op rij, nadat hij in het midweekse duel tegen Real Sociedad (0-1 winst) ook al vanaf de aftrap had mogen starten. Nu de voormalig Ajacied weer niet heeft weten te imponeren, lijkt een exit op Old Trafford echter nabij. Van de Beek kwam in zijn tweeënhalf jaar bij the Red Devils vooralsnog tot 56 duels, waarvan hij het merendeel als invaller meemaakte. Afgelopen seizoen werd de 19-voudig Oranje-international ook nog een halfjaar verhuurd aan Everton.