VZ 5: Off-day kost Real Madrid koppositie; Ajax en PSV klagen niet na loting

Dinsdag, 8 november 2022 om 00:00 • Laatste update: 00:28

Real Madrid moet koppositie na totale off-day bij stadsgenoot aan Barça laten

Real Madrid is maandagavond op bezoek bij Rayo Vallecano tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen: 3-2. De Koninklijke was simpelweg niet opgewassen tegen Los Vallecanos, die een stuk feller en gretiger oogden. Door de totale off-day van Real staat Barcelona nu alleen aan kop in LaLiga.

PSV treft Karim Rekik en Nemanja Gudelj in tussenronde Europa League

PSV is bij de loting voor de tussenronde in de Europa League in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan Sevilla. De ploeg van Ruud van Nistelrooij wist op voorhand al dat een van de nummers drie uit de Champions League-groepsfase de opponent zou worden. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 16 februari 2023 in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, een week later vindt de return in Eindhoven plaats.

Ajax kan zich opmaken voor Europese duels met Becker en Doekhi

Ajax mag zich opmaken voor een Europees tweeluik met Union Berlin. Tijdens de loting in het Zwitserse Nyon voor de tussenronde in de Europa League kwam de ploeg van trainer Urs Fischer uit de koker rollen. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 16 februari 2023. Een week later vindt de return plaats. Bij Union spelen Sheraldo Becker en Danilho Doekhi, die beiden een verleden hebben in Amsterdam. Zij doorliepen de jeugdopleiding van Ajax en reikten tot het beloftenelftal.

Cillessen onderdeel van rechtszaak in Spanje; vrouw eist geld van doelman

Jasper Cillessen wordt in Spanje geconfronteerd met een rechtszaak. De 33-jarige doelman van NEC zou onenigheid hebben met zijn ex, die claimt een kind te hebben met hem. Volgens de Spaanse advocaat van Cillessen gaat het om een storm in een glas water. "Er is geen groot verhaal", laat de raadsman van de goalie weten aan De Telegraaf.

Sneijder heeft plan met Ihattaren: ‘We zijn vandaag begonnen. Hij gaat ervoor’

Mohamed Ihattaren heeft maandag onder begeleiding van Wesley Sneijder de training hervat. De aanvallende middenvelder, nu nog door Ajax gehuurd van Juventus, wil met een individueel programma zo snel mogelijk weer wedstrijdfit worden. "Hij is vandaag begonnen met trainen. Hij gaat ervoor", aldus Sneijder bij Veronica Offside.

