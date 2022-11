Sneijder over waarom Blind op de bank zit: ‘Er is wat gebeurd! En ik weet wat’

Maandag, 7 november 2022 om 22:39 • Jeroen van Poppel

Daley Blind zit niet op strikt sportieve gronden op de bank bij Ajax, zo is de stellige overtuiging van Wesley Sneijder. Laatstgenoemde vertelt in Veronica Offside dat er een woordenwisseling tussen Blind en zijn trainer Alfred Schreuder zou hebben plaatsgevonden. "Er is wat gebeurd! Ik weet dat er een flinke discussie is geweest in de kleedkamer", aldus Sneijder.

"Ik weet niet precies wat er is gezegd, maar een trainer hoeft natuurlijk niet alles te pikken", vervolgt hij. "Blind kan ook straf hebben nu. Dat zie je ook een beetje aan hem. Hij loopt een beetje verloren rond." Blind verdween vorige week tegen Rangers (1-3 winst) plots uit het basiselftal van Schreuder, waarin de linksback tot dan toe een onbetwiste kracht was. Blind moest eerst zijn plek afstaan aan Owen Wijndal, die in Schotland meteen uitviel. Niet Blind, maar de rechtsbenige Devyne Rensch werd vervolgens door Schreuder ingezet als linksback.

Rensch speelde ook zondag tegen PSV (1-2 verlies) als linksback. "Blind is dus van onbetwiste basisspeler naar derde in de pikorde gegaan. Dat bestaat natuurlijk niet", aldus Kees Jansma, die dan ook neigt naar het verhaal van tafelgenoot Sneijder over een vermeende woordenwisseling. Laatstgenoemde zou Blind tegen PSV altijd hebben opgesteld.

"Doordat Blind nu niet speelt, mist Ajax iemand voor de opbouw", legt Sneijder uit. "Dat is het volgende probleem bij Ajax! Je staat misschien verdedigend iets sterker, ook niet helemaal, maar je mist de totale opbouw. Edson Álvarez, dat weten we nu wel... Ik heb al zo vaak gezegd dat hij niet kan voetballen, dus wie moet het dan doen? Wie? Timber is niet in goeden doen en Bassey, daar hoef ik niks over te zeggen." Ajax betaalde liefst 23 miljoen euro voor de Engelse Nigeriaan, haalt Wilfred Genee aan. "Dat is 23 miljoen euro te veel", zegt Sneijder.

De recordinternational van Oranje krijgt beelden te zien van de persconferentie na de topper. "Ik vind het vreemd dat Schreuder zegt: 'We zijn in ontwikkeling'", reageert Sneijder direct. "Dat is vreemd als je zoveel wisselingen doet: Tadic op rechts, dan weer links, Bergwijn vice versa. Kudus in de spits, dan weer op 10. Brobbey erin en eruit.. Dan weer Blind ernaast. Als je dat doet heb je niet echt een idee. Dan ben je gewoon aan het overleven."