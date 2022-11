Roda JC verslikt zich in Jong AZ; FC Eindhoven en Almere City winnen wel

Maandag, 7 november 2022 om 21:55 • Wessel Antes

Roda JC is er maandagavond niet in geslaagd om te winnen op bezoek bij Jong AZ. Het elftal van trainer Jurgen Streppel ging op teleurstellende wijze met 2-0 onderuit. Almere City en FC Eindhoven slaagden er wel in om te winnen op bezoek bij een beloftenelftal. De elftallen van Alex Pastoor en Rob Penders boekten beide een nipte 0-1 zege op respectievelijk Jong PSV en Jong FC Utrecht.

Jong AZ - Roda JC 2-0

Op het AFAS Trainingscomplex in Wijdewormer waren beide elftallen in de eerste helft erg aan elkaar gewaagd. Een fraaie actie van Zico Buurmeester zette het beloftenelftal van AZ op voorsprong. De middenvelder kapte een aantal Limburgers uit, waarna hij de bal kalm langs Roda-keeper Nicolas Moritz wist te werken. Nog voor rust verdubbelden de Alkmaarders die voorsprong na een enorme blunder van Ted van de Pavert, waardoor Yusuf Barasi een opgelegde kans kon verzilveren. Mede door een vierdubbele wissel werd Roda iets dreigender, maar doelman Sem Westerveld wist zijn doel schoon te houden. Jong AZ blijft daardoor uitstekend presteren, terwijl Roda momenteel op de achtste plek in de Keuken Kampioen Divisie bivakkeert.

Jong PSV - Almere City 0-1

Jong PSV begon maandagavond met een ijzersterke voorhoede tegen Almere op De Herdgang: Johan Bakayoko, Fodé Fofana en Sávio moesten zorgen voor de Eindhovense doelpunten. Toch wisten de PSV’ers maar nauwelijks echt dreigend te worden bij het doel van Nordin Bakker. Na rust belandde een uitstekende vrije trap van Almere-spits Jeredy Hilterman op de paal. De bezoekers waren in het tweede bedrijf sowieso de bovenliggende partij. Tien minuten voor tijd volgde de beloning: Ilias Alhaft draaide zich handig vrij, waarna hij de bal op prachtige wijze in de kruising schoot. Een verdiende overwinning voor het elftal van Pastoor, waardoor de zesde plaats een feit is.

Jong FC Utrecht - FC Eindhoven 0-1

Beide ploegen moesten in de Domstad hard werken om noemenswaardige kansen bij elkaar te spelen. FC Eindhoven had voor rust de beste via Charles-Andreas Brym, die over kopte uit een perfect aangemeten vrije trap van Sven van Doorm. In de tweede helft voerden de Noord-Brabanders de druk op. Evan Rottier trof in de 81ste minuut de lat en in de rebound de paal. De bal kwam voor de voeten bij Brym, die hem wél tegen de touwen kreeg geschoten: 0-1.