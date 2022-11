Koploper Fenerbahçe weet ondanks oliedomme rode kaart Batshuayi te winnen

Maandag, 7 november 2022 om 20:06 • Wessel Antes • Laatste update: 20:13

Fenerbahçe heeft maandagavond goede zaken gedaan in de Süper Lig door thuis met 1-0 te winnen van Sivasspor. Hoewel de koploper een makkelijke avond leek te krijgen tegen de Turkse laagvlieger, werd het uiteindelijk nog een lastig karwei. Fenerbahçe speelde ruim een half uur met tien man vanwege een rode kaart voor Michy Batshuayi, maar uiteindelijk werd Enner Valencia de matchwinner door een strafschop te benutten.

Bij Fenerbahçe stond Ferdi Kadioglu maandag wederom in de basis. De 23-jarige Arnhemmer speelt tegenwoordig vaak als vleugelverdediger in de achterhoede bij de Turkse grootmacht. Voorin had trainer Jorge Jesus opnieuw een plaatsje ingeruimd voor Batshuayi. De 47-voudig Belgisch international staat na zijn eerste zes competitiewedstrijden voor Fener op vijf doelpunten in de Süper Lig. Bij Sivasspor was Max Gradel de bekendste naam. De 34-jarige Ivoriaan speelde al 99 interlands voor zijn land en maakte in de Ligue 1 met name furore bij Toulouse FC.

In de eerste helft was het overwicht direct voor de thuisploeg. Het elftal van Jesus werd een aantal keer gevaarlijk via flankspelers Irfan Can Kahveci en Emre Mor. Halverwege het eerste bedrijf nam de dominantie van Fenerbahçe af en werd Sivasspor sterker. Vlak voor rust kreeg Batshuayi zijn eerste gele kaart vanwege een onnodige overtreding. Na de onderbreking mocht Batshuayi al na drie minuten weer de kleedkamer opzoeken. Een oliedomme aanvallende overtreding op de helft van Sivasspor liet scheidsrechter Hüseyin Göçek zonder twijfel achter: de 29-jarige Belg kreeg zijn tweede gele kaart te zien en moest er met rood vanaf.

Zonder Batshuayi lukte het Fener alsnog om drie punten over de streep te trekken, al was daar wel een penalty voor nodig. Sivasspor-rechtsback Robin Yalçin liet zich in de 53ste minuut op kinderlijke wijze aftroeven door Ezgjan Alioski, waarna de Duitse Turk aan de handrem trok. Vanaf de strafschopstip faalde clubtopscorer Valencia niet, waardoor Fenerbahçe nu vijf punten voor staat op achtervolgers Galatasaray en Basaksehir. Valencia, die in het verleden actief was voor onder meer Everton en West Ham United, was dit seizoen al goed voor twaalf doelpunten en vier assists. Op 25 november neemt hij het met zijn geboorteland Ecuador op tegen het Nederlands elftal tijdens het WK in Qatar.