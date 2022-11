‘Het is een misser geweest dat Ajax niet naar Luuk de Jong heeft gekeken’

Maandag, 7 november 2022 om 19:09 • Wessel Antes

Valentijn Driessen beweert dat Ajax afgelopen zomer voor Luuk de Jong had moeten gaan. De chef voetbal van De Telegraaf zag de 32-jarige spits zondag de openingstreffer maken voor PSV in de Johan Cruijff ArenA (1-2 winst), maar vindt dat hij eigenlijk in het shirt van de Amsterdamse club had moeten spelen. In de voetbalpodcast Kick-off noemt Driessen het maandag zelfs een misser van Ajax.

PSV nam De Jong deze zomer voor circa drie miljoen euro over van Sevilla. Ajax ging met het terugkopen van Brian Brobbey van RB Leipzig voor een duurdere optie. De twintigjarige spits werd voor ongeveer zestien miljoen euro teruggehaald naar Amsterdam. “Luuk de Jong is een uitstekende speler en die had natuurlijk aan de andere kant moeten staan. Dat vind ik wel een misser van Ajax, dat ze daar niet eens naar gekeken hebben. Dat had natuurlijk een prima speler voor Ajax geweest.”

Driessen is erg gecharmeerd van De Jong. “Die helpt zijn ploeg en het is een speler die iedereen erbij trekt. Met hem kan je natuurlijk wel de oorlog winnen, dat blijkt.” De journalist vindt wel dat Calvin Bassey meer had kunnen doen bij het doelpunt van De Jong. “Bassey krijgt van sommige mensen heel veel veren in zijn achterste gestoken. Het zou een hele goede verdediger zijn. Maar dan speelt hij tegen Luuk de Jong en gaat hij toch in de fout bij zo’n tegengoal. Op dat soort momenten verwacht ik de verdediger Bassey. Die moet er dan wel staan, maar dat doet hij niet.”

Het is nog maar de vraag of De Jong überhaupt de stap naar Ajax had willen maken. In Eindhoven staat hij bekend als een van de grootste clubhelden van deze eeuw. In 217 officiële wedstrijden voor PSV was de 38-voudig international van Oranje goed voor 117 doelpunten en 61 assists. Met de Brabantse club won hij drie keer de landstitel en drie keer de Johan Cruijff Schaal. Siem de Jong, de oudere broer van Luuk, speelde wel voor beide clubs. Hij was voornamelijk erg populair in Amsterdam dankzij zijn twee doelpunten in de kampioenswedstrijd van Ajax in 2011 tegen FC Twente (3-1). Dankzij die overwinning mochten de Amsterdammers een seizoen later voor het eerst met drie sterren op de borst spelen.