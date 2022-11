Schreuder reageert terughoudend op loting Ajax: ‘Zal dicht bij elkaar liggen’

Maandag, 7 november 2022 om 18:36 • Wessel Antes • Laatste update: 18:39

Alfred Schreuder kijkt uit naar de Europese ontmoeting van Ajax met 1. FC Union Berlin. De vijftigjarige oefenmeester denkt de Duitse club goed te kennen door zijn verleden als trainer bij TSG Hoffenheim. Van een absolute favorietenrol wil Schreuder niets weten. "Het zal dicht bij elkaar liggen".

Schreuder kijkt uit naar de ontmoeting met Union, zo blijkt uit zijn eerste reactie tegenover Ajax TV. “Een heel mooi stadion en een mooie ploeg.” De oefenmeester volgt de Bundesliga al jaren op de voet, waardoor hij al veel denkt te weten van de nummer drie van de Bundesliga. “Het is fijn dat je ze beter kent dan de gemiddelde tegenstander, beter dan de Franse ploegen bijvoorbeeld. Ik ken de coach, Urs Fischer, die zit er al een aantal jaar en heeft het heel goed voor elkaar. Het is een unieke club met heel veel saamhorigheid, dat stralen ze ook uit. Het team is super gedisciplineerd.”



Schreuder gaat vervolgens verder in op de speelstijl van Union. “Ze spelen 5-3-2 en zijn verdedigend erg goed. Zeker met het thuispubliek erachter gaan ze ook naar voren met de snelle jongens voorop. Die dagen moeten we top zijn. Ze zijn goed in de omschakeling. Het wordt belangrijk dat we dat goed controleren. En we weten gewoon dat een heel goed en hecht team is.” Sheraldo Becker behoort dit seizoen tot de smaakmakers in de frontlinie bij Union. In 21 wedstrijde nin alle competities was de Amsterdammer goed voor zeven treffers en zes assists.

Schreuder weigert om Ajax tot favoriet te bestempelen in het Europese tweeluik. “De individuele kwaliteit ligt bij Ajax misschien hoger, maar uiteindelijk gaat het om het team. Afgelopen weekend hebben ze dan verloren (5-0 bij Bayer Leverkusen, red.), maar daarvoor hebben ze heel goede uitslagen neergezet. Het zal dicht bij elkaar liggen. Het worden zeker geen makkelijke wedstrijden, zeker niet, maar we moeten uitgaan van onze eigen krachten. Een voorkeur? Die heb ik niet echt gehad. Natuurlijk was United ook mooi geweest, maar we zijn heel tevreden met de loting.”