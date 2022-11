Tite maakt WK-selectie Brazilië bekend: Antony door het dolle heen

Maandag, 7 november 2022 om 17:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:07

Antony mag zich opmaken voor zijn eerste WK met Brazilië. De voormalig Ajacied behoort tot de WK-selectie van bondscoach Tite. De 61-jarige keuzeheer heeft ook een plek ingeruimd voor Dani Alves. De 39-jarige rechtsback van UNAM Pumas staat voor zijn derde deelname aan een WK.

Antony maakte vorig jaar, toen hij nog onder contract stond bij Ajax, zijn debuut voor de Gele Kanaries. De vleugelaanvaller viel een kwartier voor tijd in tijdens het WK-kwalificatieduel met Venezuela. Antony groeide hierna uit tot een vaste waarde in de selectie van bondscoach Tite, waardoor zijn uitverkiezing geen verrassing mag heten. De topaankoop van Manchester United reageerde uitzinnig toen hij te horen kreeg dat hij tot de WK-selectie behoort.

Alves vervolgde afgelopen zomer zijn carrière bij het Mexicaanse Pumas UNAM. Zijn grote wens was spelen op het WK in Qatar. De 125-voudig international van Brazilië speelde eerder op het WK 2010 en 2014, vanwege een knieblessure moest hij het WK 2018 in Rusland aan zich voorbij laten gaan. Grote afwezige in de selectie van Tite is Roberto Firmino. Gabriel Jesus (Arsenal) en Pedro (Flamengo) krijgen de voorkeur in de punt van de aanval. Brazilië is op het WK ingedeeld in een poule met Servië, Zwitserland en Kameroen.