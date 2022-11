Amerikaanse grootaandeelhouder FSG staat open voor verkoop van Liverpool

Fenway Sports Group is bereid om Liverpool te verkopen, zo meldt onder meer The Athletic. De grootaandeelhouder is naar verluidt op zoek naar nieuwe eigenaren om the Reds verder te brengen. Sinds de overname van FSG werden er de nodige sportieve successen door Liverpool geboekt.

The Athletic meldde dat FSG een volledige verkooppresentatie heeft samengesteld voor geïnteresseerde partijen. Met FSG-topman John William Henry aan het roer, werd Liverpool in oktober 2010 overgenomen. Sinds die overname werd Jürgen Klopp aangesteld als manager, won Liverpool de Premier League, de Champions League en het WK voetbal voor Clubs. Daarnaast werden er met de FA Cup en Carabao Cup ook binnenlandse prijzen behaald. FSG heeft ook toegezien op een forse uitbreiding van Anfield en de bouw van een nieuw trainingscomplex in Kirkby.

FSG, dat ook eigenaar is van de Amerikaanse honkbalclub Boston Red Sox, geeft tegenover The Athletic aan dat men bereid is om Liverpool onder de juiste voorwaarden te verkopen. “FSG heeft regelmatig belangstelling van derden, die aandeelhouders van Liverpool willen worden, ontvangen. We hebben eerder gezegd een verkoop te overwegen, zolang het in het belang van Liverpool is", zo luidt het statement.

Ondanks de sportieve vooruitgang in de afgelopen zeven jaar onder leiding van Klopp, is FSG vaak bekritiseerd vanwege een gebrek aan uitgaven tijdens transferwindows, waaronder eerder deze zomer, toen de netto-uitgaven ongeveer 10 miljoen pond, omgerekend zo’n 11,5 miljoen euro bedroegen. Dat terwijl Liverpool het afgelopen seizoen de Champions League-finale haalde en tweede eindigde in de Premier League.