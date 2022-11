Memphis ziet laatste kans om wedstrijdritme voor WK op te doen in rook opgaan

Maandag, 7 november 2022 om 15:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:32

Memphis Depay behoort niet tot de wedstrijdselectie van Barcelona, dat het dinsdagavond opneemt tegen Osasuna. Het LaLiga-duel was de laatste mogelijkheid voor de Oranje-international om nog wedstrijdritme op te doen voor het WK in Qatar. Memphis staat echter al sinds september aan de kant met een hamstringblessure en blijkt ook niet op tijd hersteld voor het treffen met los Rojillos.

Op 22 september raakte Memphis geblesseerd in het Nations League-treffen tussen Nederland en Polen. Sindsdien kwam de aanvaller niet meer in actie voor zijn land of club en miste hij de duels met Athletic Club, Bayern München, Valencia, Viktoria Plzen en Almería. Het niet kunnen meespelen van de laatste paar wedstrijden zorgt voor de meeste onvrede bij Barcelona, aangezien iemand volgens diverse Spaanse media normaal gesproken binnen vijf weken moet kunnen herstellen van een vergelijkbare hamstringblessure.

Op de persconferentie in aanloop naar het LaLiga-duel met Osasuna reageerde Xavi op de blessures van Memphis en Jules Koundé. "Ze hebben allebei een kleine blessure en hebben nog last. Ze zijn nog niet in staat om te spelen voor ons. Het is niet uit voorzorg voor het WK, dat niet in gevaar komt voor hen.” Met het ontbreken in de wedstrijdselectie moet Memphis zonder wedstrijdritme aan het eindtoernooi beginnen. Oranje opent het WK over ruim twee weken met de wedstrijd tegen Senegal en speelt later in ieder geval ook nog tegen Ecuador en gastland Qatar.

Memphis reageerde afgelopen vrijdag fel op de geruchten over ‘tijdrekken’ in zijn revalidatie. “Ik hoor respectloze geruchten over dat ik expres mijn herstel vertraag”, reageerde de aanvaller van Barça in zijn statement op Twitter. “De media delen dit soort dingen zo makkelijk, zonder de feiten te weten, waardoor er een negatief narratief rondom mijn naam ontstaat. Twijfel nooit aan mijn professionaliteit!”, zo besloot hij zijn bericht op het sociale medium. Niet alleen in de Spaanse media, maar ook door Dick Advocaat werd gesuggereerd dat de aanvaller van Barcelona meer tijd dan noodzakelijk neemt om te herstellen.

Barcelona werd maandagmiddag in de tussenronde van de Europa League gekoppeld aan het Manchester United van Erik ten Hag. "Het is de moeilijkste tegenstander die we hadden kunnen treffen", zo luidde de reactie van Xavi. "Manchester United is historisch gezien een grote club en ze zijn onder Erik ten Hag heel erg gegroeid. Het is een ploeg met geweldige spelers. Natuurlijk kijken we wel uit naar de wedstrijd."