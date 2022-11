Bondscoach Tite kan mogelijk opnieuw een naam doorstrepen voor Qatar

Maandag, 7 november 2022 om 15:33 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:33

Philippe Coutinho is de volgende speler die het WK in Qatar hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij moet laten gaan. De middenvelder van Aston Villa liep tijdens de training een bovenbeenblessure op, zo bevestigde zijn nieuwe trainer Unai Emery afgelopen zondag. Het WK begint op 20 november en Brazilië komt vier dagen later in actie tegen Servië.

In zijn eerste wedstrijd als trainer van Aston Villa trakteerde de kersverse coach Emery het Manchester United van Erik ten Hag op een 3-1 nederlaag. Coutinho stond toen echter ook al niet op het wedstrijdformulier. De dertigjarige Braziliaan speelde dit seizoen dertien wedstrijden voor the Villans, waarin hij maar één keer de negentig minuten volmaakte. Tot doelpunten of assists kwam hij nog niet.

Volgens Braziliaanse media staat de blessuregevoelige Coutinho minimaal zes weken aan de kant. Het is dus nog maar de vraag hij door de Braziliaanse bondscoach Tite opgenomen wordt in diens WK-selectie. Dit kalenderjaar speelden de Goddelijke Kanaries tot nu toe acht interlands in alle competities. In vijf daarvan kwam Coutinho in actie. Voor de oefenwedstrijden tegen Tunesië (5-1 winst) en Ghana (3-0 winst) afgelopen september werd hij niet opgeroepen.

Tot nu toe speelde de aanvallende middenvelder 69 interlands waarin hij 21 doelpunten maakte en elf assists gaf. Mist hij het WK in Qatar, dan schaart hij zich bij een rijtje pechvogels met onder anderen Georginio Wijnaldum, Timo Werner, Paul Pogba, Diogo Jota, N'Golo Kanté en Ben Chilwell. Mocht Coutinho het WK niet halen, dan neemt Éverton Ribeiro van Flamengo waarschijnlijk zijn plek in.