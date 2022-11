De imponerende tiener van Benfica die op de radar van Erik ten Hag staat

Maandag, 7 november 2022 om 14:36

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar António Silva, de negentienjarige verdediger die dit seizoen is doorgebroken bij Benfica en getipt wordt om met Portugal mee te gaan naar het WK in Qatar.

De jeugdopleiding van Benfica brengt al tientallen jaren toptalent voort, met recente voorbeelden als Bernardo Silva, João Félix, Rúben Dias, Renato Sanches en João Cancelo. Het won vorig seizoen de prestigieuze UEFA Youth League door Red Bull Salzburg in de finale met maar liefst 6-0 te verslaan. Zoals bij alle clubs met een sterke jeugdopleiding ligt er een uitdaging om het juiste moment te vinden om talenten voor de leeuwen te gooien in een eerste elftal. Hetgeen waar voormalig trainer Jorge Jesus hevig om werd bekritiseerd omdat hij jonge talenten tijdens zijn periode bij Benfica te weinig kansen zou geven.

Silva speelde tot nog toe zestien officiële duels voor de hoofdmacht van Benfica.

Dit seizoen is dat echter veranderd, nu voormalig PSV-trainer Roger Schmidt aan het roer staat en bereid is om jeugdspelers een kans te geven als de situatie zich voordoet. Na een blessuregolf in zijn laatste linie, koos Schmidt er eind augustus tegen Boavista (0-3 winst) voor om de achttienjarige Silva te laten debuteren. Ruim twee maanden later is de tiener niet meer weg te denken uit de basiself van Schmidt, heeft hij zich op Champions League-niveau kunnen meten met de wereldtop én wordt hij in verband gebracht met enkele van de grootste clubs in het mondiale voetbal.

Waar het allemaal begon

Silva's eerste stappen in het voetbal zette hij in zijn geboortestad Viseu. Toen hij elf jaar was en een handvol lokale clubs had bezocht, was het duidelijk dat hij de potentie had om profvoetballer te worden. Silva bezocht meerdere malen de jeugdopleiding van Sporting Portugal en ook FC Porto toonde interesse om hem te contracteren, maar de keuze viel uiteindelijk op Benfica, de club waar hij van jongs af aan fan van was. Er waren niet alleen maar pieken, want Silva kreeg heimwee en moest voor korte tijd terug naar Viseu. Halverwege zijn tienerjaren was hij echter helemaal gesetteld in Lissabon. Op het veld blonk hij uit en kort na zijn zeventiende verjaardag maakte Silva zijn debuut voor de Onder 23 van Benfica. Vorig seizoen speelde de jongeling elke minuut van de wedstrijd in de Youth League en maakte hij een belangrijk doelpunt tijdens de gewonnen achtste finale tegen FC Midtjylland (2-3).

De grote doorbraak

Nadat hij al een paar keer had gespeeld voor het beloftenteam van Benfica in de tweede divisie van het Portugese voetbal, werd verwacht dat Silva het seizoen 2022/23 op dat niveau zou doorbrengen. Maar toen Schmidt voor het treffen met Boavista op 27 augustus slechts één fitte centrale verdediger overhield (Nicolas Otamendi, red), mocht Silva zijn opwachting maken. Een gele kaart in de zevende minuut beloofde niet veel goeds, maar de tiener herstelde zich en zette een sterke prestatie neer.

Hoewel hij de week daarop op de reservebank plaats moest nemen, begon hij sindsdien elke wedstrijd. Silva noteerde in zijn eerste vijftien officiële duels in de hoofdmacht van Benfica zeven keer een clean sheet. “Silva is achttien (inmiddels negentien, red), maar als je hem op het veld ziet, lijkt hij niet zo jong”, zei Schmidt na een van Silva's eerste optredens. “Het was tijdens de voorbereiding al duidelijk dat hij een getalenteerde speler is en dat hij al een professionele speler is die de druk van het spelen voor het eerste elftal van Benfica aankan, en dat heeft hij dit seizoen vaak laten zien.”

In de groepsfase van de Champions League blonk Silva met Benfica uit tegen onder meer Juventus

Zijn prestaties

Hoewel er in de Portugese Primeira Liga niet veel erkende topspitsen rondlopen, heeft een Champions League-poule met Paris Saint-Germain en Juventus Silva de kans gegeven om zichzelf te meten met enkele wereldsterren. Zeggen dat hij de test heeft doorstaan, zou een understatement zijn. Silva speelde Dusan Vlahovic halverwege september uit de wedstrijd en hield de spits van Juventus in Turijn van scoren af bij een knappe 1-2 zege.

Silva deed dat een paar weken later nog eens dunnetjes over toen hij in het Estadio da Luz geconfronteerd werd met de sterrenvoorhoede van Paris Saint-Germain: Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar. De tiener speelde opnieuw ijzersterk, waarbij hij vooral Mbappé goed in bedwang hield. Bijna wist Silva zijn indrukwekkende optreden ook te bekronen met een doelpunt, maar dat werd hem onthouden door een knappe redding van Gianluigi Donnarumma. Ook in de volgende ontmoetingen met PSG (1-1) en Juventus (4-3 winst) maakte de jonge centrumverdediger indruk. Zo scoorde Mbappé enkel vanaf de strafschopstip en opende Silva de score tegen de ploeg van Massimiliano Allegri door een vrije trap van Enzo Fernández tegen de touwen te koppen.

Sterke eigenschappen

Met zijn 1,88 meter is Silva een fysiek sterke verdediger. Hij wint veel luchtduels, maar zijn sterkste eigenschappen zijn misschien wel het anticiperen wanneer hij moet ingrijpen en het tackelen zelf. Dit seizoen heeft Silva al regelmatig veelbelovende aanvallend weten af te slaan met goed getimede onderscheppingen. De Portugees jeugdinternational is bovendien zeer comfortabel aan de bal. Zijn vermogen om zowel met een korte pass of een lange bal medespelers te vinden, valt in positieve zin op.

De nieuwe Rúben Dias?

Het is misschien een simpele vergelijking, maar er valt zeker wat voor te zeggen dat Silva in de voetsporen van Dias zal treden en Benfica op termijn gaat verlaten om een ster te worden in een van Europa's vijf grootste competities. Silva noemt de centrumverdediger van Manchester City een idool van hem en draagt zelfs eveneens het shirt met rugnummer 66, dat Dias droeg toen hij doorstroomde naar het eerste elftal in het Estadio da Luz.

In Portugal wordt Silva vergeleken met zijn landgenoot Dias

“Ik kijk veel op tegen Ruben Dias," vertelde Silva aan CNN. “Hij begon hier te spelen en kijk wat hij allemaal heeft bereikt bij Manchester City en ook in het verleden bij Benfica."

Dias is al van verre onder de indruk van Silva's prestaties, en volgens berichten in Portugal heeft de ex-Benfica-ster contact opgenomen met de club om een gesigneerd shirt van de tiener aan te vragen. Silva noemde ook Virgil van Dijk (met wie hij eveneens wordt vergeleken) en Antonio Rüdiger als rolmodellen genoemd. Vooral vanwege zijn kwaliteiten aan de bal, doet Silva aan deze grote namen denken.

De prestaties van Silva hebben ertoe geleid dat de roep om een verrassende plek in de WK-selectie van Portugal is toegenomen, en velen zien hem inmiddels op de lange termijn als een potentiële partner van Dias om een ijzersterk centrum binnen de nationale ploeg te vormen. “Ik zeg niet dat hij moet worden opgeroepen voor het WK”, zei voormalig Benfica-verdediger en Portugees International Hélder Cristóvão in een recent interview. “Maar wat ik wel wil zeggen, is dat hij, op dit niveau van zijn ontwikkeling en gezien het niveau van zijn prestaties, een reële mogelijkheid is om mee te gaan naar het WK in Qatar.”

Op langere termijn wordt in Portugal al bijna dagelijks gesproken over de toekomst van Silva, nu enkele van de grootste Europese clubs met hem in verband worden gebracht.

Real Madrid zou zijn ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden, terwijl Manchester United naar verluidt scouts heeft gestuurd om hem in actie te zien tegen PSG.

De nieuwe vijfjarige overeenkomst die Silva in september ondertekende, bevat een ontsnappingsclausule van honderd miljoen euro, dus hij zal waarschijnlijk niet goedkoop zijn,. Maar als hij zo goed blijft presteren, zou de biedingsoorlog om hem bij Benfica weg te halen wel eens een van de grootste ooit voor een centrale verdediger kunnen worden.