Conference League-loting: dit zijn de teams die AZ kan gaan treffen

Maandag, 7 november 2022 om 14:19 • Guy Habets • Laatste update: 14:59

De loting voor de tussenronde van de Conference League is verricht. AZ zal de winnaar van één van deze ontmoetingen gaan treffen in de achtste finale van het derde Europese clubtoernooi. De op papier fraaiste ontmoeting is die tussen SC Braga en Fiorentina. Er wordt gespeeld op donderdag 16 en donderdag 23 februari, waarna AZ op donderdag 9 en donderdag 16 maart tegen een winnaar uit de tussenronde in actie zal komen.

De interessantste ontmoeting is die tussen Braga en Fiorentina. De Portugezen stromen in vanuit de Europa League en nemen het op tegen la Viola, dat FC Twente eerder nog uitschakelde in de play-offs voor de Conference League. Een ander treffen om in de gaten te houden is die tussen Trabzonspor en FC Basel. Dat betekent een ontmoeting tussen Naci Ünüvar aan Turkse zijde en Wouter Burger aan Zwitserse zijde. Lazio, dat in de Europa League-poule bij Feyenoord zat, speelt tegen Cluj en voormalig PSV-tegenstander FK Bodø/Glimt ontmoet het Lech Poznan van trainer John van den Brom.

AZ eindigde als eerste in een Conference League-poule met SK Dnipro-1, Apollon Limassol en FC Vaduz. De laatste poulewedstrijd werd door de formatie van Pascal Jansen met 2-1 gewonnen van de formatie uit Oekraïne en mede daardoor slaan de Alkmaarders de tussenronde over. Dnipro meldt zich als nummer twee uit de groep wel in de tussenronde en zal het op gaan nemen tegen AEK Larnaca, dat als nummer drie uit de Europa League instroomt.

De wedstrijden worden gespeeld op donderdag 16 en donderdag 23 februari. De ploegen die uit de Europa League instromen, spelen de eerste wedstrijd thuis en zullen een week later op bezoek gaan bij hun tegenstanders. De acht winnaars melden zich in de achtste finale, waarin AZ dus een mogelijke tegenstander is. De Alkmaarders zijn dan sowieso geplaatst en spelen dus op donderdag 9 maart eerst een uitwedstrijd. Op donderdag 16 maart staat de return in het AFAS Stadion op de rol.

De volledige loting:

Qarabag (Aze) - KAA Gent (Bel)

Trabzonspor (Tur) - FC Basel (Zwi)

Lazio (Ita) - CFR Cluj (Roe)

FK Bodø/Glimt (Noo) - Lech Poznan (Pol)

SC Braga (Por) - Fiorentina (Ita)

AEK Larnaca (Cyp) - Dnipro-1 (Oek)

Sheriff Tiraspol (Mol) - Partizan (Ser)

Ludogorets (Bul) - Anderlecht (Bel)