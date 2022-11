CL-loting: reprise van laatste finale, ook een loodzware opgave voor PSG

De loting voor de achtste finales van de Champions League heeft een interessante confrontatie opgeleverd tussen Liverpool en bekerhouder Real Madrid, terwijl Paris Saint-Germain een ontmoeting wacht met Bayern München. De ontmoeting tussen the Reds en de Koninklijke is een reprise van de finale van afgelopen seizoen, die door Real met 1-0 werd gewonnen. Vinícius Júnior maakte in mei van dit jaar de winnende goal.

De loting in Nyon koppelde Liverpool als nummer twee in de poule van Ajax aan groepswinnaar Real Madrid. Dat betekent dat beide ploegen in februari 2023 opnieuw de degens gaan kruisen, zo'n negen maanden na hun laatste ontmoeting. Dat was de wedstrijd in het Stade de France in Parijs op 28 mei in de finale van het miljardenbal. Dankzij Thibaut Courtois, die de aanvallers van Liverpool keer op keer van scoren af hield, en doelpuntenmaker Vinícius ging de trofee met de grote oren voor de veertiende keer naar het Estadio Santiago Bernabéu.

Paris Saint-Germain wacht een pittige loting met Bayern München als tegenstander. De Franse grootmacht is zelf uitstekend aan het Ligue 1-seizoen begonnen, maar moest groepswinst in de Champions League vorige week in extremis aan Benfica laten. Trainer Julian Nagelsmann lijkt het na een stroeve seizoensstart bij Bayern München op de rit te hebben. Der Rekordmeister nam afgelopen weekend de koppositie in de Bundesliga over van stuntploeg Union Berlin en werd zonder puntenverlies groepswinnaar in de Champions League in een poule met Internazionale, Barcelona en Viktoria Plzen.

De heenwedstrijden in de achtste finales worden gespeeld op 14, 15, 21 of 22 februari, waarna de returns op 7, 8, 14 en 15 maart op het programma staan. De geplaatste teams (groepswinnaars) beginnen met een uitduel en eindigen de achtste finales met een thuiswedstrijd. Vanaf de kwartfinales is er geen sprake meer van geplaatste of ongeplaatste teams en is elke loting denkbaar. Dan kunnen ook clubs uit hetzelfde land tegen elkaar uitkomen.

De volledige loting:

RB Leipzig (Dui) - Manchester City (Eng)

Club Brugge (Bel) - Benfica (Por)

Liverpool (Eng) - Real Madrid (Spa)

AC Milan (Ita) - Tottenham Hotspur (Eng)

Eintracht Frankfurt (Dui) - Napoli (Ita)

Borussia Dortmund (Dui) - Chelsea (Eng)

Internazionale (Ita) - FC Porto (Por)

Paris Saint-Germain (Fra) - Bayern München (Dui)