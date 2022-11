Briljante ingeving Martínez strooide zand in de ogen bij David de Gea

Maandag, 7 november 2022 om 11:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:11

Een gewiekste actie van Emiliano Martínez hielp Aston Villa zondag in het zadel bij het met 3-1 gewonnen duel tegen Manchester United. Op Twitter zijn beelden opgedoken waarop de Argentijnse doelman de muur van zijn team neerzet, voorafgaand aan de 2-0 van Lucas Digne. Daardoor had United-doelman David de Gea nauwelijks zicht op de vrije trap van de Fransman.

Nadat Leon Bailey Aston Villa zondag al na zeven minuten op voorsprong had gezet, gaf Luke Shaw een vrije trap weg op de rand van het zestienmetergebied. Digne ging achter de bal staan, terwijl Martínez een sprint trok tot ver over de middellijn. Vanaf daar instrueerde de goalie hoe the Villans het zicht van De Gea het best konden hinderen. Digne schoot daarop prachtig raak voor de 2-0.

Emi Martínez lined up Villa’s wall to block David de Gea’s vision for Lucas Digne’s free kick goal ???? (via @VillansTogether) pic.twitter.com/g5eWOAhVBU — ESPN FC (@ESPNFC) November 6, 2022

Uiteindelijk zorgden een eigen én een 'gewone' goal van Jacob Ramsey voor een 3-1 einduitslag op Villa Park. Daarmee beleefde Unai Emery een onvergetelijk debuut als trainer van de club uit Birmingham. Het was voor het eerst in 27 jaar dat Aston Villa een overwinning op eigen terrein wist te boeken tegen Manchester United. Daardoor klommen Emery en co naar de dertiende plek in de Premier League.

United-trainer Erik ten Hag en zijn tactische keuzes moesten het na afloop van het duel flink ontgelden. De Manchester Evening News schreef onder meer 'dat Ten Hag waarschijnlijk de enige manager op aarde was die had kunnen bedenken om Donny van de Beek te laten starten'. De voormalig Ajacied, die voor de tweede keer op rij in de basis mocht starten bij the Red Devils, kreeg een 3 toebedeeld voor zijn 'anonieme' optreden. Manchester United behield ondanks de nederlaag de vijfde plek in de Premier League.