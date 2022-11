Hugo Borst heeft geen goed woord over voor ‘miskoop van het jaar’ bij Ajax

Maandag, 7 november 2022 om 11:37 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:39

Hugo Borst zag Ajax tegen PSV ook zijn zevende topwedstrijd verliezen en heeft medelijden met ‘arme trainer’ Alfred Schreuder. “Hij wordt bepaald niet geholpen in de slangenkuil. Zijn vedetten worden oud, ze weigeren plaats te maken voor reserves. De pikorde is verstoord”, zo schreef hij in het Algemeen Dagblad. De columnist heeft verder geen goed woord over voor ‘miskoop van het jaar’ Calvin Bassey.

In de met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen PSV scoorde heel Ajax volgens Borst een onvoldoende. Schreuder passeerde Daley Blind en posteerde Devyne Rensch op de linksbackpositie. Een oplossing die volgens Borst was ingegeven door angst. “Angst voor PSV-revelatie Xavi Simons. Met en zonder bal een fantastische speler, eentje met een leeuwenhart. Hij zou Daley Blind – toch al uit vorm – eruit lopen. Zo dacht de coach van Ajax. Maar zó mag een coach van Ajax helemaal niet denken.”

De columnist zag hoe Ajax zich liet verleiden tot een ‘loopgravenoorlog’. Dat was volgens hem een slecht idee tegen een PSV met ‘Portugese trekjes’. “Als Ajacieden moeten gaan vechten, weet je dat ze gaan verliezen. Er is er eentje die dat ambacht beheerst, Edson Álvarez. Maar de rest ging met hem meedoen. Stom”, zo luidde zijn conclusie.

Borst zag zondag een ‘beroerde maar heerlijke vechtwedstrijd’, maar moest wel terugdenken aan de roemloze en onsuccesvolle jaren van Ajax in stadion De Meer. Toen speelden daar volgens hem te veel talent- en kleurloze voetballers. “Ze hadden het niveau van Calvin Bassey. Hemeltjelief. We waren er al achter dat deze krachtpatser niet kan voetballen, maar verdedigend schiet hij ook tekort. Met één duwtje liet hij zich in de luren leggen door de sluwe Luuk de Jong. Het werd het openingsdoelpunt. Daar kwam het elftal van Schreuder niet meer overheen. Bassey is nu al de miskoop van het jaar”, zo schreef Borst.

De journalist stipte verder aan dat Schreuder vaak geroemd wordt om zijn tactische foefjes, maar hij tot nu toe alle zeven topwedstrijden verloor en dat is ‘Ajax onwaardig’. Om een eventueel ontslag zal Borst toch niet snel roepen. “In de Johan Cruijff ArenA werd ‘Schreuder rot op’ gescandeerd. Mij hoor je niet pleiten voor zijn ontslag. Veel te makkelijk. En wie zou hem moeten vervangen? Maar arme Schreuder. We horen rond de ArenA intimiderende geluiden. Het zijn kettingzagen. Sterkte, Alfred."