Pikant weerzien voor Frenkie de Jong met Erik ten Hag in de Europa League

Maandag, 7 november 2022 om 13:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:48

Barcelona is maandag in het Zwitserse Nyon aan Manchester United gekoppeld voor de tussenronde van de Europa League. De Catalanen, die als derde eindigden in de Champions League-poule, zullen in een voorjaars tweeluik op jacht gaan naar Europees eerherstel. De heenduels worden gespeeld op 16 februari 2023. Een week later vinden de returns plaats.

Voordat de knock-outfase van de Europa League van start gaat, vindt er eerst nog een tussenronde plaats. Daarin nemen de acht nummers drie uit de Champions League het op tegen de acht nummers twee uit de poulefase van de Europa League. Barcelona behoorde tot de eerste categorie, terwijl opponent Manchester United al in het tweede Europese clubtoernooi actief was.

Het team van Xavi wist na de vijfde groepswedstrijd in de Champions League al waar het aan toe was. Barcelona kon toen weliswaar nog in punten gelijk komen met nummer twee van Groep C Inter, maar moest het afleggen op basis van onderling resultaat. Daardoor viel het doek voor de Catalanen in het miljardenbal net als vorig seizoen al in de groepsfase. Bij de loting voor de tussenronde van de Europa League werd Barça maandagmiddag gekoppeld aan de ploeg van Erik ten Hag.

Het lukte Manchester United afgelopen donderdag niet om groepswinnaar te worden in de Europa League. Man United moest met twee doelpunten verschil winnen op bezoek bij Real Sociedad, maar kwam uiteindelijk niet verder dan 0-1. United eindige op basis van een minder doelsaldo dan Sociedad op de tweede plek in Groep E en was hierdoor veroordeeld tot het spelen van de tussenronde. Hierin nemen the Red Devils het dus op tegen Barcelona.

De volledige loting

Barcelona - Manchester United

Juventus - Nantes

Sporting Portugal - FC Midtjylland

Shakhtar Donetsk - Stade Rennais

Ajax - Union Berlin

Bayer Leverkusen - AS Monaco

Sevilla - PSV

Red Bull Salzburg - AS Roma