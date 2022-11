Frans Hoek was dit weekend op pad om één Oranje-keeper aan het werk te zien

Maandag, 7 november 2022 om 09:49 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:05

Frans Hoek was zondag aandachtig toeschouwer bij FC Volendam - Feyenoord. De keeperstrainer van het Nederlands elftal zag hoe de Rotterdammers de hekkensluiter van de Eredivisie probleemloos met 0-2 oprolden. De Telegraaf speculeert dat de aanwezigheid van Hoek wel eens een voorbode zou kunnen zijn van een Oranje-uitverkiezing voor Justin Bijlow. Een kleine disclaimer: de oud-doelman woont wel vlakbij het Kras Stadion.

Bijlow stond afgelopen donderdag sterk te keepen tegen Lazio (1-0 winst) en hield ook tegen het zwakke Volendam eenvoudig de nul. Dat zal ook Hoek niet zijn ontgaan. Bijlow werd in de afgelopen interlandperiode nog gepasseerd bij Oranje, ten faveure van het viertal Remko Pasveer, Jasper Cillessen, Mark Flekken en Andries Noppert. De Feyenoord-goalie mocht alleen komen opdaven voor een speciale penaltytest.

Zeker na het midweekse Europa League-duel wordt de roep om Bijlow mee te nemen naar Qatar steeds groter. "Eindelijk vertoonde hij trekjes van de Bijlow die twee jaar geleden door iedereen werd beschouwd als het grootste keeperstalent van Nederland", schreef Valentijn Driessen onder meer in zijn column. De zesvoudig international speelde zijn laatste interland voor Oranje in november 2021, tegen Montenegro in WK-kwalificatieverband (2-2).

Arne Slot breekt in ieder geval een lans voor zijn pupil. "Ik heb Justin nooit vier of vijf blunders zien maken. Hij is nooit ver onder zijn niveau terechtgekomen. Iedereen vergeet dat hij het seizoen begon met een jeugdelftal van zeventien- en achttienjarigen voor zijn neus, waarmee hij meteen met 7-0 verloor van Kopenhagen en daarna is het nooit rustig geweest in de laatste linie", liet de Feyenoord-trainer zondag optekenen door De Telegraaf. Bijlow weet komende vrijdag waar hij aan toe is: dan maakt Louis van Gaal zijn definitieve selectie bekend voor Qatar.