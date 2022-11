Argentijnse bekerfinale compleet ontspoord: scheidsrechter trekt tien keer rood

Maandag, 7 november 2022 om 09:05 • Paul Jeursen • Laatste update: 09:13

De Argentijnse bekerfinale tussen Racing Club en Boca Juniors is afgelopen zondag compleet ontspoord. Scheidsrechter Facundo Tello, die ook op het WK in Qatar actief zal zijn, had het flink druk: hij moest maar liefst tien rode kaarten uitdelen. Zeven daarvan vielen in de laatste paar minuten van de extra speeltijd. Racing won de eindstrijd uiteindelijk met 1-2.

Na negentig minuten spelen in de strijd om de Trofeo de Campeones stond het 1-1, waardoor een verlenging noodzakelijk was. Norberto Briasco had Boca na achttien minuten spelen op een voorsprong gezet, maar Matías Rojas schoot Racing vier minuten later alweer langszij. Voordat de negentig minuten plus blessuretijd voorbij waren, trok Tello overigens al acht keer geel, netjes verdeeld over beide ploegen. Ook kregen Sebastián Villa Cano (Boca) en Johan Carbonero (Racing) al rood. In de verlenging kreeg Boca-middenvelder Alan Varela zijn tweede gele kaart en stonden er nog maar negentien spelers op het veld.

In de laatste minuten van de verlenging sloeg de vlam meerdere malen in de pan. Twee minuten voor het verstrijken van de extra speeltijd kopte middenvelder Carlos Alcaraz zijn ploeg naar een 1-2 voorsprong. Vervolgens rende hij naar het vak waar de Boca-supporters zaten om zijn treffer daar provocerend te vieren.

Facundo Tello gears up for the World Cup with a spectacular display in Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy — James Dart (@James_Dart) November 6, 2022

Dit zette kwaad bloed bij de Boca-spelers. Zij stormden op Alcaraz af en belaagden hem. De doelpuntenmaker werd bij zijn oor gegrepen, geduwd en er werd een bal naar hem gegooid. Tello stuurde eerst Alcaraz met rood van het veld, maar in alle tumult trok hij nog eens vijf rode kaarten voor spelers van Boca en haalden ook twee Racing-spelers het eindsignaal niet. In totaal was de eindstand qua rode kaarten zeven voor Boca tegenover drie van Racing.