Topper tussen Ajax en PSV zorgt voor dolblije gezichten in televisieland

Maandag, 7 november 2022 om 08:57 • Tom Rofekamp

De topper tussen Ajax en PSV zondag was de best bekeken Nederlandse competitiewedstrijd ooit. Dat meldt ESPN maandagochtend. 1.510.000 kijkers zagen hoe Ruud van Nistelrooij de clash met Alfred Schreuder met 1-2 naar zich toetrok. Het vorige record stond ook al op naam van Ajax - PSV en dateert van bijna twee jaar terug.

De afgelopen keer dat het kijkcijferrecord werd verbroken was in het eerste Eredivisie-weekend van 2021. Toen was het voormalige FOX Sports nét verdergegaan als ESPN. 1.458.000 kijkers aanschouwden destijds hoe Ajax en PSV met 2-2 remiseerden. Daarvoor was het record 'in handen' van De Klassieker van 27 oktober 2019, waar 1.419.200 mensen naar keken.

Het lopende record werd zondag met een aantal van liefst 52.000 kijkers verbroken. Dat haalt het net niet bij de de hoeveelheid toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA. Daar zagen 55.865 Ajax-supporters (fans van PSV waren niet welkom) hoe hun club het onderspit dolf tegen de Eindhovense bezoekers. De volgende wedstrijd waarin twee clubs van de traditionele top drie in actie komen staat gepland voor 22 januari. Dan treft Feyenoord Ajax in De Kuip.

Luuk de Jong zette zijn ploeg zondag halverwege het eerste bedrijf op voorsprong in de ArenA. Vijf minuten na rust verdubbelde Érick Gutiérrez de marge. De voor Dusan Tadic ingevallen Lorenzo Lucca bracht in de slotfase de spanning nog even terug, maar uiteindelijk gingen de drie punten mee naar Noord-Brabant. PSV nam door de zege de koppositie over van Ajax.