Luis Suárez kan tranen niet bedwingen bij prachtig afscheid van jeugdliefde

Maandag, 7 november 2022 om 07:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:04

Luis Suárez heeft Nacional in de nacht van zondag op maandag vaarwel gezwaaid. El Pistolero keerde afgelopen juli terug bij zijn jeugdliefde om de periode tot aan het WK te overbruggen, en daaraan komt nu een einde. Suárez leverde een grote bijdrage aan het behalen van de Uruguayaanse titel; bij de viering daarvan hield hij het niet droog.

De 35-jarige spits had voorbije zomer talloze Europese aanbiedingen op zak, maar koos voor een aanbieding van de club waar hij doorbrak in het profvoetbal. Suárez drukte gelijk zijn stempel, daar Nacional sinds zijn rentree niet meer verloor. El Tri en zijn topschutter behaalden de titel in de Clausura, het tweede deel van de Uruguayaanse competitie. Daarin was Suárez goed voor zes goals en drie assists in dertien wedstrijden.

Llegó el momento de la despedida ?? pic.twitter.com/ByHtMAwzn4 — Luis Suárez (@LuisSuarez9) November 6, 2022



De Clausura-titel gaf Nacional recht op de finale van de algehele Uruguayaanse competitie. Daarin stonden Suárez en consorten tegenover het Montevideaanse Liverpool, winnaar van het Apertura-deel. De voormalig Ajacied was in de reguliere speeltijd goed voor de enige treffer van Nacional, waarmee de club een verlenging uit het vuur sleepte. Daarin zorgde Suárez voor de bevrijdende 2-1, voordat Nacional uitliep naar 4-1.

De eindzege werd maandagnacht groots gevierd door de Uruguayaanse landskampioen. Nacional deelde talloze berichten van de festiviteiten op sociale media, waarin ook uitgebreid werd stilgestaan bij het afscheid van Suárez. De topscorer aller tijden van de Uruguayaanse nationale ploeg meldde zich zelf ook nog op Twitter. "Ik dank jullie vanuit de grond van mijn hart", schreef Suárez. "Ik kwam terug voor jullie!" Het is overigens nog onduidelijk waar de goalgetter zijn carrière na het WK zal vervolgen. Er bestaan enkele geruchten over een tocht naar de MLS, waarbij het Inter Miami van David Beckham vooral ter sprake komt.