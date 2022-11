VZ 5: PSV klopt Ajax in ArenA; Ten Hag ligt na blamage zwaar onder vuur

PSV overleeft bloedstollende slotminuten en verslaat Ajax in Amsterdam

PSV heeft zondag de topper tegen Ajax in zijn voordeel beslist. In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van Ruud van Nistelrooij met 1-2 te sterk voor de Amsterdammers. De Eindhovense doelpuntenproductie werd verzorgd door Luuk de Jong en Erick Gutiérrez, terwijl invaller Lorenzo Lucca in de slotfase nog scoorde namens de thuisploeg. Dankzij de overwinning neemt PSV de koppositie in de Eredivisie voorlopig over van Ajax, al heeft het team van trainer Alfred Schreuder nog een wedstrijd tegoed.

Unai Emery vernedert Ten Hag en Van de Beek bij debuut op Villa Park

Manchester United is zondag tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen. De ploeg van Erik ten Hag ging vol verwachting het duel met laagvlieger Aston Villa in, maar stond na elf minuten al op een 2-0 achterstand. Uiteindelijk gingen the Red Devils met een 3-1 verlies van het veld. Donny van de Beek, die voor het tweede duel op rij in de basis begon, was 25 minuten daarvoor al naar de kant gehaald. De Nederlander kon net als afgelopen donderdag tegen Real Sociedad (0-1 winst) geen potten breken.

Ten Hag wordt vernietigd: ‘De enige manager op aarde die dit kan bedenken’

Erik ten Hag is zondag door de pijnlijke nederlaag van Manchester United bij Aston Villa (3-1) opnieuw zwaar onder vuur komen te liggen. De manager wordt in de Engelse media bekritiseerd vanwege 'merkwaardige' gemaakte keuzes. "Erik ten Hag is waarschijnlijk de enige manager op aarde die had kunnen bedenken om Donny van de Beek te laten starten", aldus de Manchester Evening News.

Bergwijn lijkt brok in keel te krijgen: ‘Dit is een kutfase. Een klotefase'

Steven Bergwijn is diep teleurgesteld in het optreden van zijn ploeg. In gesprek met Hans Kraay junior blikt de aanvaller van Ajax terug op het verloren Eredivisie-duel met PSV (1-2) en concludeert hij dat de Amsterdammers momenteel in een ‘kutfase’ zitten.

Arsenal bevestigt titelkandidatuur met dominante zege op Stamford Bridge

Arsenal is nog steeds lijstaanvoerder van de Premier League. De formatie uit Noord-Londen won de stadsderby bij Chelsea en steekt daardoor Manchester City weer voorbij op de ranglijst: 0-1. Een frommelgoal van Gabriel Magalhães was voldoende voor de drie punten, al was de formatie van trainer Mikel Arteta negentig minuten lang de bovenliggende partij.

