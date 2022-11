Juventus trekt goede vorm door en geeft titelaspiraties Inter serieuze knauw

Zondag, 6 november 2022 om 22:40 • Jordi Tomasowa

De Derby d'Italia is zondagavond winnend afgesloten door Juventus. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri begon matig aan het duel met Internazionale, maar goals van Adrien Rabiot en

Nicolò Fagioli bezorgde de thuisploeg na rust uiteindelijk wel de zege: 2-0. Door de nederlaag bedraagt de achterstand voor Inter op koploper Napoli inmiddels elf punten, terwijl Juve op tien punten van i Partenopei komt.

Stefan de Vrij opende afgelopen weekend de score voor Inter tegen Sampdoria (3-0) en hield daarnaast een clean sheet. De Oranje-international vormde op bezoek bij Juventus samen met Milan Skriniar en Francesco Acerbi het hart van een vijfmans-defensie, waarin Denzel Dumfries als rechterwingback begon. Bij la Vecchia Signora ruimde Allegri een basisplaats in voor Fagioli, die tegen Lecce (0-1) nog verantwoordelijk was voor de winnende treffer.

Het ?????????????????????????? van Rabiot ??



Heerlijke counter van Juve waarmee ze de voorsprong pakken tijdens de Derby d'Italia ??#ZiggoSport #JUVINT pic.twitter.com/1jWtqvViHx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 6, 2022

Beide ploegen wisten vier van de laatste vijf competitieduels te winnen en traden hierdoor met het nodige vertrouwen in San Siro aan. Het was echter Inter dat in de openingsfase het beste van het spel had. Het leidde tot een serieuze mogelijk voor Lautaro Martínez, nadat Filip Kostic de bal onbewust panklaar legde voor de Argentijn die rakelings naast schoot. Juventus slaagde er in het eerste bedrijf amper in om in de buurt van het doel van André Onana te komen. Inter wist het veldoverwicht alleen niet uit te drukken in de score. Edin Dzeko kopte eerst nips voorlangs, waarna Dumfries op aangeven van Nicolò Barella naliet om van dichtbij de 0-1 tegen de touwen te schieten.

Juventus maakte voor rust nergens aanspraak op, maar wist de ban geheel tegen de verhouding in vroeg in de tweede helft toch te breken. Barella werd op eigen helft in de luren gelegd door Kostic, die vervolgens opstoomde over de linkerflank. De aanvallend ingestelde back behield het overzicht en bediende Rabiot. Met een subtiele voetbeweging werkte de Fransman de bal in de lange hoek: 1-0. Danilo dacht de bezoekers dieper in de problemen te brengen door met een uur op de klok de 2-0 binnen te schieten. Na een lange VAR-check zette scheidsrechter Daniele Doveri een streep door de treffer, omdat de Braziliaan de bal licht met zijn hand toucheerde.

Inter schrok hierop wakker en kreeg via Martínez de uitgelezen kans om de stand toch weer gelijk te trekken. Wojciech Szczesny bleek alleen een sta-in-de-weg door uitstekend met zijn voeten redding te brengen. Het spel golfde op en neer en was een stuk vermakelijker dan in het eerste bedrijf. Zo liet Juve zich andermaal gelden, en weer kwam het gevaar van Kostic. De Serviër trof met een droge knal de paal. De ploeg van Allegri gooide het duel alsnog in het slot, nadat Nicolo Fagioli via de buik van invaller Robin Gosens de marge verdubbelde: 2-0.