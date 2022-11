Van Hanegem: ‘Hij zou een nieuw wereldwonder zijn, maar er is niks van over’

Zondag, 6 november 2022 om 22:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:25

Willem van Hanegem is geschrokken van het spel dat meerdere Ajacieden op de mat legden in de topper tegen PSV (1-2). De columnist laat in het Algemeen Dagblad weten dat alle Oranje-internationals in de selectie van Ajax door het ijs gezakt zijn, waaronder Jurriën Timber. Wél is de Kromme lovend over onder meer PSV’er Xavi Simons, die ‘onbevangenheid kan toevoegen aan Oranje’.

“Ik moest tijdens Ajax-PSV aan Louis van Gaal denken”, begint Van Hanegem zijn column. “Die heeft zo’n beetje elke Ajacied met een Nederlands paspoort in zijn voorselectie opgenomen en zo kort voor het WK zal hij lijkwit hebben gekeken naar al die spelers. Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Devyne Rensch waren echt heel matig. Daley Blind kwam helemaal niet in actie en Davy Klaassen en Kenneth Taylor zijn ook slechts wisselspelers in Amsterdam. En Jurriën Timber, die werd neergezet als een nieuw wereldwonder.. Maar ik als ik daar de laatste weken naar kijk, dan is er niets meer van over.”

“Als je zo slecht speelt in de topper tegen PSV, dan mag je best twijfels hebben richting Qatar”, vervolgt Van Hanegem. “We kennen Louis van Gaal allemaal, die zal denken: onder Alfred Schreuder spelen ze slecht, maar onder mijn leiding is alles anders. En eerlijk is eerlijk, ik sluit het niet uit. Dat overspannen gedrag dat ze nu tonen zal in elk geval minder zijn onder Van Gaal. Ik heb het zelf ook meegemaakt dat je bij de club geen bal goed raakt en dan bij Oranje in een andere omgeving de draad wel weer kan oppakken. Toch is het volgens mij wel een teken aan de wand als je zo slecht speelt in zo'n belangrijke wedstrijd.”

Tot slot maakt de oud-verdediger van de gelegenheid gebruik om een complimenten uit te delen aan PSV. “Ze speelden het slecht uit, want ze hadden kans om er nog 0-3, 0-4 en 0-5 van te maken. Eerlijk is eerlijk, PSV is er wel veel beter aan toe met De Jong. Ik vond ook Ramalho en Obispo het gewoon goed doen in de topper. Xavi Simons bevalt mij zoals bekend al veel langer. Die gozer kan onbevangenheid toevoegen aan Oranje. Hij heeft lef en net als zijn ploeggenoten ging hij vol de strijd aan tegen Ajax. Dat was de sleutel”, besluit Van Hanegem.