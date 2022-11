Jurriën Timber en Pasveer maken teamgenoten los van elkaar hetzelfde verwijt

Zondag, 6 november 2022 om 21:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:25

Jurriën Timber en Remko Pasveer balen van de vele opstootjes die ontstonden tijdens de verloren topper tegen PSV (1-2). De centrumverdediger en keeper van Ajax zijn na afloop kritisch op hun ploeggenoten. "Die opstootjes zijn niet nodig", zegt Timber tegenover ESPN. "We moeten dat niet doen. Gewoon niet nodig."

De vlam sloeg in de Johan Cruijff ArenA diverse malen in de pan, bijvoorbeeld in de eerste helft na een harde overtreding van Armando Obispo op Mohammed Kudus. Ook na afloop zochten beide teams de confrontatie, nadat Edson Álvarez werd geprovoceerd door André Ramalho. "Op een gegeven moment raak je geïrriteerd, want we hebben geen goede wedstrijd gespeeld", zegt Timber. "Hoe dat komt is een goede vraag. We waren gewoon niet goed genoeg en zij gaan er met de drie punten vandoor."

Pasveer komt op de persconferentie tot een vergelijkbare conclusie als Timber. "Ik heb liever dat de jongens zo kapot zijn dat ze überhaupt niets meer kunnen doen, dan dat ze die energie daar in opstootjes steken", aldus de 38-jarige doelman. "Ik ben wel vrij nuchter daarin. Ik denk dat wij die energie veel beter in de wedstrijd konden stoppen. Je kan het veel beter steken in loopacties, verdedigend extra werk doen of snel een bal pakken zodat je het spel snel houdt. Dat is mijn mening om die frustratie weg te poetsen, want het is niet goed wat we daar gedaan hebben."

Ajax begon zwak aan de topper tegen PSV, vond Timber. "Op een gegeven moment krijg je wel controle, maar geef je zomaar de 0-1 weg", aldus de centrumverdediger, die moest toezien hoe Luuk de Jong binnentikte uit een voorzet van Cody Gakpo. "Daarna kwamen we niet meer terug." Timber krijgt de vraag of hij in een mindere fase zit, maar weigert een direct antwoord te formuleren. "Het is van wedstrijd tot wedstrijd kijken wat ik beter kan doen. Vanuit daar beter worden, doorontwikkelen en kritisch zijn op mezelf. Ik wil het team helpen en op die manier beter worden."

Timber wil de slechte prestaties van Ajax niet afschuiven op het verlies van Lisandro Martínez, die naar Manchester United vertrok. Calvin Bassey werd zijn vervanger en daarmee de nieuwe verdedigingspartner van Timber. "Ik denk dat Bassey het ook heel goed doet, heel snel is, goed een-op-een kan spelen", verdedigt Timber. "Dus ik denk niet dat het daar heel veel mee te maken heeft."