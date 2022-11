Perez snapt werkelijk niets van wissel tijdens Ajax - PSV: ‘Even serieus, man!’

Zondag, 6 november 2022 om 21:37 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:25

Kenneth Perez kan niet begrijpen waarom trainer Ruud van Nistelrooij Yorbe Vertessen binnen de lijnen bracht. In de 81ste minuut betrad de aanvaller het veld ten koste van Luuk de Jong, maar de Belg liet geen sterke indruk achter op de analyticus. Perez is van mening dat Noni Madueke in de ploeg had moeten komen als Van Nistelrooij dan toch wilde wisselen.

Tijdens het programma Dit was het Weekend van ESPN merkt analist Arnold Bruggink op dat Madueke niet in is gevallen. “Het opvallende was dat Madueke vandaag niet eens binnen het veld kwam. De situatie is nu natuurlijk ook voor Madueke zo: probeer er maar eens tussen te komen. Het kan zijn dat Madueke er op de training een zooitje van maakt en dat Vertessen wel zijn best wil doen”, zegt Bruggink, die een cynische reactie krijgt van Perez. “Ik denk, ik denk het maar... dat hij eerder dan Vertessen erin had kunnen komen. Het is maar een idee hoor. Vertessen! Even serieus man!”



“Ik vond Van Nistelrooij echt niet goed wisselen in deze wedstrijd, want Ajax had eigenlijk geen inbreng”, vervolgt Perez. “Maar door die wissels, Til en Vertessen, was er helemaal geen druk op de bal meer en kon Ajax iedere keer gewoon de voorzet geven. Ik ben er een voorstander van dat je aanvallend blijft spelen en dat je druk op de bal blijft houden. Vertessen maakte er echt een puinhoop van.” Marciano Vink sluit zich bij zijn collega aan en concludeert dat ‘de wedstrijd zich ervoor leende’ om Madueke in te brengen.

Nadat Jordan Teze en Anwar El Ghazi respectievelijk Philipp Max en Joey Veerman vervingen, kwamen ook Guus Til en Vertessen binnen de lijnen voor Xavi Simons en De Jong. Vertessen maakte een onfortuinlijke indruk, daar hij onder meer in de 94ste minuut de bal op eigen helft inleverde bij Jorge Sánchez en in de slotminuut van de wedstrijd een veelbelovende aanval om zeep hielp.