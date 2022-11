Davy Klaassen wordt beschuldigd van bijten Ramalho: ‘Een Luis Suárezje’

Zondag, 6 november 2022 om 20:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:51

Meerdere Twitter-gebruikers beschuldigen Davy Klaassen van betrokkenheid bij een bijtincident. Na afloop van het Eredivisie-duel tussen Ajax en PSV (1-2) liepen de gemoederen hoog op toen André Ramalho ogenschijnlijk provocerend juichte richting Edson Álvarez. De Ajacieden werden woest en volgens diverse kijkers waagde Klaassen vervolgens een poging om Ramalho te bijten.

PSV genoot halverwege al een 0-1 voorsprong dankzij een treffer van Luuk de Jong, terwijl Erick Gutiérrez de voorsprong vijf minuten na rust verdubbelde. Hoewel invaller Lorenzo Lucca in de slotfase nog voor de aansluitingstreffer zorgde, kwam Ajax niet meer langszij. Na het laatste fluitsignaal zochten de teams de confrontatie op het veld. Directe aanleiding was een provocerende Ramalho, die schreeuwend zijn handen in de lucht stak voor het gezicht van Álvarez.

Als reactie op de vermeende provocatie van Ramalho snelde Klaassen zich naar de PSV-verdediger. De middenvelder trok aan het shirt van de Braziliaan en ging vervolgens met zijn hoofd richting de nek van Ramalho. Hoewel het onduidelijk is of Klaassen daadwerkelijk gebeten heeft, loopt Twitter inmiddels vol met reacties van gebruikers die terugdenken aan november 2010. Uit tv-beelden bleek dat de toenmalige aanvoerder van Ajax, Luis Suarez, PSV'er Otman Bakkal in zijn schouder beet tijdens een opstootje.

“Ok, Klaassen wilde Ramalho dus opeten”, reageert Wierd. Twitter-gebruiker greetsz ziet Klaassen ‘een Suarezje’ doen. “Ramalho laat even horen wat PSV vandaag heeft gedaan. De overwinning pakken in de Arena en vervolgens hapt Klaassen enorm”, zo schrijft Just Mark bij het opmerkelijke moment.

Ramalho laat even horen wat PSV vandaag heeft gedaan. De overwinning pakken in de Arena en vervolgens hapt Klaassen enorm #ajapsv pic.twitter.com/9kB7v4YHAy — Just Mark ??????????????????? (@JustMarkNL) November 6, 2022