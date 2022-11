Lazio weet Feyenoord-kater weg te spoelen met zege in Derby della Capitale

Zondag, 6 november 2022 om 20:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:34

AS Roma heeft zondagavond de Derby della Capitale verloren. De ploeg van trainer José Mourinho ging in eigen huis onderuit tegen Lazio door een goal van Felipe Anderson: 0-1. Door de overwinning wippen I Biancocelesti over Roma heen naar de derde plek op de ranglijst. I Giallorossi blijven steken op een vijfde plaats in de Serie A.

Lazio ving de stadsderby tegen Roma aan met een flinke kater, daar de ploeg van trainer Maurizio Sarri donderdagavond met 1-0 onderuit ging op bezoek bij Feyenoord in de Europa League. Hierdoor zijn de Italianen na de winterstop veroordeeld tot het spelen in de Conference League. De bezoekers in het Stadio Olimpico kregen in het eerste half uur geen vermakelijk duel voorgeschoteld. De openingstreffer van Anderson kwam hierdoor enigszins uit de lucht vallen, al ging er een grote fout van Roger Ibañez aan vooraf.

De centrumverdediger kreeg kortsluiting in zijn eigen zestienmetergebied. Ibañez dribbelde in, waarna voormalig ploeggenoot Pedri hem de bal ontfutselde en het leer vervolgens op een presenteerblaadje aan Anderson kon geven: 0-1. Met Rick Karsdrop als rechtsback dacht Roma luttele minuten later de rug te rechten via Nicolò Zaniolo, echter trof de aanvallende middenvelder de lat. In het tweede bedrijf slaagden de Romeinen er nauwelijks nog in om serieus gevaar te stichten, waardoor Roma de vierde competitienederlaag van het seizoen incasseerde. Een opstootje tussen beide elftallen vlak voor tijd, was een van de spaarzame hoogtepunten.

