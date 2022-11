Kenneth Perez looft één Ajacied: ‘Het is goed dat hij zo boos wordt op Tadic’

Zondag, 6 november 2022 om 20:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:45

Kenneth Perez deelt de complimenten uit aan Jurriën Timber. De centrumverdediger riep ploeggenoot Dusan Tadic tot de orde nadat de Serviër op een gevaarlijke plek een overtreding maakte in het verloren Eredivisie-duel met PSV (1-2). “Het zegt over Timber dat het een jonge speler is die zijn mening durft te geven”, concludeert Perez.

Gakpo sneed halverwege de tweede helft naar binnen vanaf de linkerkant en werd op de rand van de zestien opgevangen door Tadic, terwijl Timber in de rugdekking de situatie onder controle leek te hebben. Arbiter Danny Makkelie floot voor een vrije trap op de gevaarlijke positie, al schoot Anwar El Ghazi uiteindelijk op de lat. Timber was woest op Tadic vanwege diens ingreep. Perez vond het goed dat de centrumverdediger zijn frustraties uitte richting de aanvoerder van Ajax.

“Hiërarchie moet er zijn en Tadic staat bovenaan”, opent Perez in het programma Dit was het Weekend van ESPN. “Maar hoe minder je presteert, hoe sneller je wegzakt in die hiërarchie. In die situatie is er niets aan de hand en dan komt Tadic een overtreding maken. Je ziet Timber dan tegen Tadic zeggen van: 'Wat doe je? Ik heb het onder controle, dus je hoeft die overtreding op zo’n gevaarlijke plek niet te maken'. Het zegt iets over Timber. Het is een jonge speler die zijn mening op een goede manier durft te geven.”

“Hiërarchie is ook betrekkelijk”, vult Vink zijn collega aan. “Ik denk Tadic wat sneller naar beneden dondert dan een Luuk de Jong als hij veel wedstrijden niet goed zou spelen. Men accepteert nog iets meer van Luuk de Jong dan van Tadic. Ik heb wel het gevoel dat het publiek, mede door de bescherming die Tadic gekregen heeft de afgelopen maanden, zich nu begint af te vragen: 'Waarom wordt hij niet gewisseld?'”, besluit Vink.