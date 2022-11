Van Nistelrooij geeft bewuste tactiek prijs waarmee PSV ‘in de wedstrijd kwam’

Zondag, 6 november 2022 om 19:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:39

Ruud van Nistelrooij is een gelukkig man na de knappe 1-2 zege op Ajax. De 46-jarige oefenmeester zag zondag een 'vastig' PSV, dat volgens hem verzorgder oogde dan in de wedstrijden daarvoor. Toen Van Nistelrooij het publiek zich op een gegeven moment tegen de thuisclub zag keren, wist hij dat het goed zat, zo vertelt hij bij ESPN. Daar onthult hij ook zijn strijdplan, gebaseerd op de sterke punten van een drietal spelers.

"Ik zit vol in de emotie over dat het team hier de overwinning binnensleept", vertelt Van Nistelrooij. Op de vraag van verslaggever Hans Kraay junior hoe PSV dat dan gedaan heeft, is de keuzeheer eerst nog geheimzinnig. "Jullie hebben de wedstrijd ook gezien. Er waren een aantal fases in de eerste helft waarin wij nog lang de bal hadden, daar werd het publiek onrustig van. Dat zijn goede tekens natuurlijk. Je maakt een goede 1-0 omdat je voetbalt. Op een gegeven moment kwamen we daar niet meer aan toe. Dan wordt het een vechtwedstrijd, zeker in de laatste zeven, tien minuten. Dan is het een soort rugbywedstrijd geworden waarin we moeten overleven. Dat was de wedstrijd voor mij, een met zo veel gezichten."

Kraay jr. geeft echter niet op. "Was je compacter, geduldiger, vastiger dan Ajax?", speelt hij toe. "Niet om ons te vergelijken", antwoordt Van Nistelrooij, "maar ik vond ons vast. Het positiespel was verzorgder dan het voorheen was. We konden de bal lang vasthouden. En we wisten dat Ramalho en Obispo met hun indribbelen de lijnen naar Luuk (De Jong, red.) konden openkrijgen, en van daaruit doorspelen. Dat was goed en dan kom je in de wedstrijd."

Het belang van De Jong wordt dan ook andermaal onderstreept door Van Nistelrooij. "Hij heeft scorend vermogen, hij is een aanspeelpunt, maar ook een rustpunt voor dit team, letterlijk. Daarin neemt hij de ploeg gewoon op sleeptouw. Maar dat hebben we meer, met Marco van Ginkel en Boy Waterman. Die jongens spelen niet veel, maar hun invloed is heel groot in de groep. Dat zijn ervaren jongens die in de kleedkamer gigantisch werk doen om de boel bij elkaar te houden en om de jonkies mee op sleeptouw te nemen", aldus de winnende trainer.