Ouderwets vlijmscherpe Salah wijst Liverpool de weg tegen Tottenham

Zondag, 6 november 2022 om 19:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:05

Liverpool heeft zondag een eind gemaakt aan zijn dramatische reeks in de Premier League. De manschappen van Jürgen Klopp kwamen op bezoek bij Tottenham Hotspur via twee goals van Mohamed Salah op voorsprong en wisten die met hangen en wurgen over de streep te trekken. Harry Kane maakte nog wel de aansluitingstreffer namens the Spurs, maar miste dé kans op de gelijkmaker: 1-2. Liverpool vindt de weg omhoog en komt op de achtste plek terecht. Tottenham staat vierde en lijkt de aansluiting met de twee koplopers Arsenal en Manchester City definitief kwijt: respectievelijk acht en zes punten achter, met een duel meer gespeeld.

Salah kende tot nu toe een moeizaam seizoen in de Premier League, maar begon in Noord-Londen wervelend aan de wedstrijd. De Egyptenaar wipte de bal na een passje van Darwin Núñez licht op, om hem razendsnel en dodelijk de hoek in te volleren: 0-1 na elf minuten. Tottenham kwam enkele minuten later dichtbij via Ivan Perisic, die via een halve redding van Alisson Beker op de paal kopte. The Spurs wilden kort daarna een penalty vanwege een duwtje van Trent Alexander-Arnold op Ryan Sessegnon, maar scheidsrechter Andrew Madley wuifde het weg.

We zijn halverwege de eerste helft van de laatste wedstrijd van Super Sunday.

Mo Salah maakte in de 11e minuut het eerste doelpunt. ?? Volg de wedstrijd live ?? https://t.co/44UmLPlf2b#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL pic.twitter.com/F1x6CkeV09 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 6, 2022

Een blunder van Eric Dier bracht Salah na veertig minuten opnieuw in stelling. De verdediger van Tottenham kopte te slap terug richting doelman Hugo Lloris en zag Salah onderscheppen. De vleugelspits van Liverpool zette de goalie met een subtiel wippertje te kijk: 0-2. De buit was daarmee nog niet binnen voor the Reds, die kort na rust onder druk kwamen. Alisson redde in de 48ste minuut knap op een zeer kansrijke kopbal van Dier. Een minuut later belandde een intikker van Perisic op de lat, de tweede keer dat de Kroaat het aluminium trof.

De Londenaren gaven niet op en maakten in de zeventigste minuut alsnog de aansluitingstreffer. Kane schoot de bal na een passje van Dejan Kulusevski ineens richting verre hoek: 1-2. De topscorer van Tottenham, die al op elf competitiegoals staat, had de gelijkmaker in de slotfase op het hoofd, maar stuurde de bal ditmaal rakelings naast.