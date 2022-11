Marciano Vink en Kenneth Perez zien het grootste pijnpunt van Ajax tegen PSV

Zondag, 6 november 2022 om 17:48 • Mart van Mourik

De analisten van ESPN vinden dat Ajax op tactisch vlak verliest van PSV. Kenneth Perez en Marciano Vink zien halverwege de topper in de Johan Cruijff ArenA dat de Eindhovenaren geduldig afwachten en de thuisploeg te slim af is. Luuk de Jong zorgde halverwege het eerste bedrijf voor de enige treffer: 0-1.

PSV begon overtuigend aan de wedstrijd en zette Ajax al snel onder druk, maar het was de thuisploeg die de eerste kansen noteerde. Onder meer Steven Berghuis en Edson Álvarez deelden een speldenprikje uit, al leverden hun respectievelijke pogingen geen doelpunt op. Gescoord werd er wel aan de overzijde. Cody Gakpo zorgde vanaf de linkerkant voor een indraaiende voorzet op Luuk de Jong, die Calvin Bassey te slim af was en bij de eerste paal binnentikte: 0-1. Op slag van het rustsignaal hoopte Mohammed Kudus de gelijkmaker aan te tekenen; zijn poging belandde echter op de paal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het is een tactische wedstrijd”, begint de eveneens aanwezige Arnold Bruggink. “Het is ook wel een saaie wedstrijd. Het is vooral aan Ajax om te zien hoe de zwervende Xavi Simons moet worden opgevangen.” Hoewel Ajax meer doelpogingen noteerde, vindt Vink de voorsprong voor PSV niet onterecht. “Ik vind dat PSV een veel zekerdere uitstraling heeft. Tadic moet eigenlijk achter Mwene aan en is in de zone aan het voetballen. Ajax ziet er tactisch niet goed uit. Je speelt thuis en je hebt zo veel aanvallend ingestelde spelers op het veld.”

“Apathisch eigenlijk”, reageert Perez terwijl hij naar de beelden uit de eerste helft kijkt. “Ajax speelt heel afwachtend, ondanks alle aanvallers op het veld. Schitterende goal van PSV. Hiervoor waren ze een minuut aan de bal en ze zorgden ervoor dat Ajax het geduld verloor en fouten maakte”, aldus de analist.