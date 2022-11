Atlético Madrid stelt diep teleur: João Félix voorkomt nederlaag tegen tien man

Zondag, 6 november 2022 om 17:30 • Mart van Mourik

Atlético Madrid heeft zondagmiddag op pijnlijke wijze punten gemorst in LaLiga. Al vanaf de 28ste minuut speelden de Madrilenen tegen tien man van Espanyol, dat uiteindelijk een punt overhield aan de ontmoeting in het Wanda Metropolitano: 1-1. Na de openingstreffer van Sergi Darder voorkwam João Félix ruim tien minuten voor tijd dat los Colchoneros onderuitgingen. Het was de vierde keer op rij in alle competities dat Atlético niet wist te winnen.

Vanaf de eerste speel minuut was het aantrekkelijk duel voor de neutrale toeschouwer. Espanyol had duidelijk moeite met de snelle omschakelingen van Atlético, dat er overigens niet in slaagde om voor acuut gevaar te zorgen. De wedstrijd werd opengebroken in de 28ste speelminuut, toen arbiter Juan Pulido naar zijn borstzak greep. Leandro Cabrera trok aan de noodrem in een poging te voorkomen dat Álvaro Morata alleen op doelman Benjamin Lecomte afstormde en kreeg een directe rode kaart.

Atlético hoopte het numerieke overwicht uit te buiten via onder meer Morata en Marcos Llorente, maar het ontbrak het duo aan scherpte in de afronding. In de tweede helft werd de score opengebroken. Joselu had een uitstekende voorzet in huis op Darder, die op overtuigende wijze binnenknikte: 0-1. Even zag het ernaar uit dat de thuisploeg afstevende op een nederlaag, maar in de slotfase bracht invaller João Félix nog redding. Op aangeven van Thomas Lemar zette de Portugees via de linkerpaal de 1-1 op het scorebord. Nadien ging de ploeg van trainer Diego Simeone nog op zoek naar de volle buit, maar die werd niet gepakt.