Het lijkt vijf voor twaalf voor Giovanni van Bronckhorst na nieuw debacle

Zondag, 6 november 2022 om 17:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:41

Giovanni van Bronckhorst en Rangers hebben zondag een volgende klap te verduren gekregen. Na de 1-3 nederlaag tegen Ajax afgelopen dinsdag was ook St. Johnstone te sterk voor de nummer twee van Schotland: het werd 2-1 op het McDiarmid Park. Daarmee loopt de achterstand van Rangers op koploper Celtic op tot zeven punten, en komt de positie van Van Bronckhorst alsmaar meer ter discussie te staan. De oefenmeester 'staat al enkele weken onder druk', zo geeft hij aan na afloop.

De Champions League-nederlaag van dinsdag bezorgde Rangers en Van Bronckhorst een treurig record. Met een doelsaldo van 2-22 en nul punten werden the Light Blues de slechtste deelnemer aan het miljardenbal ooit. In de competitie verging het Rangers echter een stuk beter: de club was al sinds 3 september ongeslagen, toen er met 4-0 van Celtic werd verloren. Zondag kwam er een einde aan die reeks.

Doelpunten van James Brown (minuut 41) en Nick Clark (minuut 62) bezorgden St. Johnstone een 2-0 voorsprong, voordat James Tavernier een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer verzorgde, Die kwam echter te laat voor Van Bronckhorst en co. "De reeks van de laatste weken is onacceptabel", sprak de oud-linksback dan ook tegenover de Schotse tak van de BBC. "We moeten altijd perfect zijn, er zijn geen excuses. Of ik onder druk sta? Dat is al een paar weken het geval. Maar we moeten door."