Schreuder maakt duidelijk waarom Blind minder waarde toevoegt dan Rensch

Zondag, 6 november 2022

Alfred Schreuder heeft een verklaring gegeven voor het passeren van Daley Blind. De trainer van Ajax heeft besloten om Blind niet op te stellen tegen PSV, daar ‘de snelheid’ van Devyne Rensch een wapen moet vormen om het gevaar dat van Xavi Simons komt te bestrijden.

“Ik vind dat Devyne goed is ingevallen (tegen Rangers nadat Owen Wijndal uitviel, red.)”, opent Schreuder voor de camera van ESPN. “Ik denk dat hij goed past bij deze wedstrijd. We verwachten bij PSV Xavi Simons vanaf die kant en hij is vrij snel. Devyne heeft ook veel snelheid, dus dan lijkt het mij logisch.”

Schreuder heeft Blind persoonlijk uitgelegd waarom Rensch als een geschiktere optie wordt gezien. “De inhoud daarvan blijft tussen ons, maar natuurlijk wilde Daley graag spelen. Dat lijkt me duidelijk. We hebben overigens niet alleen met Daley Blind te maken. Davy Klaassen, ook een international, zit ook op de bank. Kenneth Taylor nu ook. Je bent altijd in gesprek met die jongens, maar wij kiezen vandaag voor deze elf namen. Dat is voor mij het belangrijkste.”

Tegelijkertijd kiest de oefenmeester ervoor om Mohamed Kudus en Brian Brobbey voor het eerst samen te starten in de basiself. “Ik vond Brian de laatste weken prima in vorm, maar Kudus is ook in vorm. Brobbey kon helaas niet spelen tegen Rangers, dat was zonde, maar hij heeft goed kunnen trainen, dus nu speelt hij weer. En PSV speelt over het algemeen met twee controlerende middenvelders, dus ik denk dat het goed past om Kudus daar tegenover te zetten”, aldus de oefenmeester.